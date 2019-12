Nemocnice: Kontrola každého by vstup do areálu výrazně zpomalila

Praha - Kontrola každého, kdo přichází do nemocnic, by podle jejich zástupců přístup do zdravotnických zařízení výrazně zpomalila. Nemocnice mají kamery, ostrahu a vybrané vstupy do objektů jsou uzamčeny. Některé nemocnice vypracovaly postupy pro případ nálezu zbraně u pacienta, personál školí a vybavují alarmy. ČTK to zjistila v anketě mezi pražskými nemocnicemi. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že si neumí představit technické řešení, které by kontrolu všech vstupujících umožnilo. Střelec ve Fakultní nemocnici v Ostravě zabil dnes ráno v čekárně ambulance šest lidí, další zranil.

"Do areálu Nemocnice Na Bulovce je přísný zákaz vnášení střelných zbraní, což je značeno u všech vstupů, nicméně zabránit se tomu nedá," řekla ČTK mluvčí této pražské nemocnice Simona Krautová. Má také stanovené postupy při nálezu střelné zbraně u pacienta nebo jeho návštěvy.

"Na mnohá oddělení je vstup uzavřený a možný pouze s ověřeným čipem. Stále jsme ale nemocnice, kam denně přicházejí stovky lidí a není v našich silách uhlídat jejich pohyb absolutně," uvedla mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice Marie Heřmánková. Instalace bezpečnostních rámů nebo přísná kontrola všech příchozích by podle ní výrazně zpomalila vstup do areálu.

Zabezpečení Institutu klinické a experimentální medicíny je podle mluvčí Markéty Šenkýřové maximální možné, jaké lze nastavit ve veřejně přístupném objektu. "Mezi takova opatření patří vlastní kamerový systém, strážní služba, elektronicky uzavíratelné vchody pro omezení pohybu, trvalé uzamčení vybraných vstupů do objektů," sdělila ČTK.

Nemocnice školí zaměstnance ve zvládání krizových situací. Čerpat na školení mohou i peníze z dotací ministerstva zdravotnictví. "Personál postupně dovybavujeme osobními alarmy," dodala mluvčí Bulovky.

Ministerstvo z dotací kromě školení podporuje i zpracování bezpečnostních analýz ochrany nemocnic jako takzvaných měkkých cílů. Letos bylo v programu rozděleno 32 milionů korun, stejnou částku plánuje podle mluvčí Gabriely Štěpanyová rozdělit i v příštím roce a v roce 2020.

V polovině března se střílelo i v jedné z pražských nemocnic. Hospitalizovaný muž postřelil na hematologickém oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dva pacienty, kteří s ním leželi v pokoji. Sestry na pokoj vběhly a jedné z nich střelec zbraň odevzdal. Muž v dubnu zemřel ve vazební věznici.