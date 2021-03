Nemocnice jsou plné, hejtmani mohou povolat další personál

Praha - Epidemie koronaviru v ČR se dál zhoršuje, v nemocnicích je s nemocí covid-19 na 8160 lidí, dosud nejvíc. Přibývá těžkých případů. Své kapacity vyčerpaly nemocnice v Karlovarském kraji, takzvaný stav hromadného postižení osob dnes kvůli nedostatku míst vyhlásily tři středočeské nemocnice. Od čtvrtka budou moct hejtmani a pražský primátor nařídit pracovní povinnost dalším lékařům i nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dál zvažuje i možnost povolání mediků. Po jednání vlády rovněž potvrdil, že uvažuje o odvolání hlavní hygieničky Jarmily Rážové.

V Česku platí třetí den uzávěra a přísnější opatření proti šíření koronaviru. V úterý přibylo 16.642 případů covidu. Odborníci podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) odhadují, že dnes by mohlo přibýt 20.000 nakažených. V těžkém stavu bylo 1661 pacientů.

Hejtmani mohou od čtvrtka povolat další personál s výjimkou těch lékařů, kteří registrují pacienty, tedy například praktiků a gynekologů. Podle Blatného bude pomoc zdravotníků z ambulancí či zařízení jednodenní péče třeba po příští tři týdny, než počty nově nakažených začnou klesat, a další dva, kdy bude mít nynější vlna epidemie dozvuk v hospitalizacích. K povolání mediků zatím nepřikročil kvůli jejich studijním povinnostem.

Ministr zopakoval, že neplánuje otevření záložních zařízení pro covidové pacienty. Zatím také nebylo rozhodnuto o přesunu pacientů do jiné země. Systém ale může být v případě potřeby okamžitě využit. O možném přesunu pacientů se jedná zejména s Německem, Hamáček uvedl, že s Německem má ČR dojednaných 19 míst. Zhruba 20 lůžek pro pacienty na intenzivní péči by od 6. března poskytlo také Švýcarsko.

Nemocnice v Karlovarském kraji budou kvůli nedostatku kapacit poskytovat jen neodkladnou a nezbytnou péči podle dostupných sil a prostředků. Nyní je tam volných 26 lůžek s kyslíkem pro covidové pacienty. Na jednotkách intenzivní péče není pro pacienty s covidem žádné volné lůžko, pro ostatní zbývají čtyři. Stav hromadného postižení osob v kraji vyhlášen nebyl. K jeho vyhlášení přistoupili v Benešově, Mladé Boleslavi a Kolíně. Podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) to lze v nejbližších hodinách čekat i v dalších zařízeních, případně plošně v celém kraji.

Státy Evropské unie dnes schválily, že přenechají Česku přednostně navíc 100.000 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech. Uvedl to server IHNED.cz. ČR tyto vakcíny dostane v příštím týdnu. Stejně velkou dodávku vakcíny přenechají ostatní státy unie vedle Česka také Slovensku a Rakousku.

Prezident Miloš Zeman požádal na popud Babiše Čínu o dodávku čínské vakcíny Sinopharm. Čína žádosti podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka okamžitě vyhoví. Látky Sinopharm ani ruský Sputnik V zatím nejsou schváleny pro použití v zemích Evropské unie. Blatný dnes poslancům řekl, že není důvod shánět neregistrované vakcíny, neboť pojišťovny by jejich aplikaci nemohly proplácet. Během března a dubna mají do Česka dorazit více než tři miliony dávek registrovaných vakcín. Ministr také uvedl, že lidé starší 65 let by se mohli k očkování registrovat od dubna. Praktičtí lékaři by mohli v případě dostatku vakcín očkovat i bez registrace.

Babiš a Blatný se ohradili proti informaci, že ministerstvo zdravotnictví odmítlo nákup milionu vakcín od firmy AstraZeneca, které Česku nabídly Spojené arabské emiráty. Podle Blatného šlo o vakcíny, které neměly povolení pro použití v Evropské unii. Babiš řekl, že Česko by přijalo seriózní nabídky, ne podvodné.

Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv povolily Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně distribuovat dodávku léku ivermektin, který zkouší k léčbě pacientů s covidem, do dalších nemocnic. Babiš očekává, že resort a SÚKL povolí brzy distribuci léku i praktickým lékařům. Další lék bamlanivimab, který má bránit vážnému průběhu covidu, už v pražské Thomayerově nemocnici obdrželo deset pacientů. Objednáno je k dosavadním 500 ampulím dalších 2500 dávek.

Firmy nad 250 zaměstnanců mají ode dneška povinnost testovat zaměstnance, hotové testy u všech pracovníků musí mít do 12. března. Zaměstnancům, kteří testování odmítnou, nesmí podle právníků zaměstnavatel umožnit vstup na pracoviště. Může to vést k výpovědi. Podle Hamáčka bude testování ve firmách kontrolovat 400 až 500 zaměstnanců hygienické služby, v případě potřeby jim mohou pomoci i policisté.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že se testování podařilo úspěšně zahájit. Firmám schválení dodavatelé prodali 6,5 milionu testů, ve skladech jich momentálně mají 1,5 milionu. Dalších 2,7 milionu testů budou mít k dispozici do konce týdne. Příští týden dodají na trh 9,9 milionu testů. Do plošného testování se v pátek zapojí podniky s 50 až 249 pracovníky. Vláda by měla v pátek také jednat o zavedení povinného testování státních zaměstnanců od 10. března.

Babiš v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, o kterém dnes informoval server iDNES.cz, uvedl, že chce letos takzvanou úřední maturitu. Podle něj by studenti nemuseli skládat klasickou maturitní zkoušku a na maturitním vysvědčení by mohli mít známky podle průměru za celé středoškolské studium. Ti, kteří by s tím nesouhlasili, by si mohli udělat klasickou maturitu v podobě, v jaké ji pro letošní školní rok připravilo ministerstvo školství. Zástupci středních škol s návrhem nesouhlasí, podle ředitelů věděli studenti o zkouškách s dostatečným předstihem a měli by se na ně zvládnout připravit i při výuce na dálku. Diskuse je podle nich možná o posunutí termínu zkoušek nebo o redukci didaktických testů.