Nemocnice bez krizového financování podle šéfa VFN zbankrotují

Praha - Velké nemocnice musí začít fungovat v režimu krizového financování. Pokud by v koronavirové krizi postupovaly podle modelu financování například z loňského roku, vedlo by to k jejich bankrotům. Novinářům to dnes řekl ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) David Feltl. VFN podle něj nemá nyní problém s ochrannými pomůckami, po kterých byla největší poptávka zhruba před dvěma týdny, chybí jí ale materiál pro širší testování na nemoc COVID-19.

"V modelu, ve kterém funguje financování zdravotnictví za mírových podmínek, třeba loni, kdyby to zůstalo pro letošní rok, tak všechny velké nemocnice jsou bankrot," uvedl Feltl. Nemocnice podle něj platí zaměstnancům a přitom omezuje plánovanou péči, která tvoří velkou část příjmů. "A nakupujeme draho, třeba ochranné pomůcky nyní stojí dvacetinásobek normální hodnoty," dodal.

Situaci musí řešit nemocnice s pojišťovnami. "Kdyby se to nedělalo, tak by to vedlo k bankrotu nemocnic. Řešíme to už teď, ale je to řetězová reakce," uvedl Feltl. U pojišťoven lze zase očekávat nižší příjmy z pojistného kvůli tomu, že se kvůli koronavirové krizi pravděpodobně zvýší nezaměstnanost. "Nemůže vykrvácet jedna instituce na úkor druhé," řekl.

VFN se podle něj už nyní dostala do svízelné situace ohledně zdravotního personálu, protože s přibývajícími potvrzenými případy nákazou COVID-19 v ČR přibývá i počet lékařů, kteří s pacienty přišli do kontaktu. "Trasujeme, kdo s nimi byl v kontaktu, rozjeli jsme testování podle doporučení hygieny. Snažíme se dát lidi do karantény, aby nebyli ohroženi, ale zároveň musíme zachovat provoz. Je to balancování na ostří nože," uvedl.

Nutností je podle něj nyní zvýšení kapacity testování. "Abychom oddělili pozitivní a negativní (lékaře), aby mohli pomáhat pacientům, kteří to potřebují," řekl. Právě materiál na testy na koronavirus je nyní nejvíc nedostatkový. "Před 14 dny jsme kriticky řešili respirátory, nyní to není tak kritická věc, nyní se sháníme po testovacím materiálu," uvedl Feltl.

K dnešnímu ránu ministerstvo zdravotnictví evidovalo 2062 lidí s nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, během čtvrtka přibylo 259 nakažených. Laboratoře, kterých je 70, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem 31.127. Vyléčených z nemoci COVID-19 je 11 lidí, zemřelo devět pacientů. První tři případy onemocnění oznámilo Česko 1. března.