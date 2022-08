Nemocná běluha ze Seiny je na cestě kamionem do Normandie, veze se na seně

Paříž/Ouistreham - Běluhu severní, která před týdnem zabloudila do řeky Seiny, dnes záchranný tým převáží chlazeným kamionem do Ouisterhamu v Normandii. Naložení kytovce trvalo celou noc, za úsvitu se výprava pomalým tempem vydala na severozápadní pobřeží Francie. Veterináři při prohlídce samce zjistili, že nepřijímá potravu a nefunguje mu trávení. Stav zvířete je podle nich velmi znepokojivý. O vývoji záchranné operace informovala agentura AFP.

Běluha se ocitla v řece, která protéká i Paříží, daleko od arktické a subarktické oblasti, kde tito mořští savci s bohatou mimikou obvykle žijí. Doplavala do poloviny cesty od ústí řeky do francouzské metropole. Záchranný tým ji uzavřel do zdymadla v obci Saint-Pierre-la-Garenne, podal jí vitaminy a antibiotika.

Transport běluhy začal v úterý kolem desáté večerní a jeho první fáze trvala asi šest hodin. Tým 24 potápěčů za asistence záchranářů nejprve musel těžce podvyživené zvíře nalákat do sítě, která byla dostatečně pevná na to, aby mohla být běluha ze zdymadla vyzvednuta. Zmítajícího se kytovce v síti pak z vody zvedl jeřáb.

Běluha nejede ve vodě, ale v chlazeném přívěsu, uložená na seně a obložená, aby se nezranila. Nádrž se slanou vodou na ni čeká v Ouisterhamu, stráví v ní zhruba tři dny. V této době podle úřadů veterináři zkontrolují její stav a zajistí podmínky pro vypuštění zpět do moře. Aby zvíře opět nezabloudilo do nezvyklých končin, zavezou ho daleko od pobřeží.

"Běluha je samec a nemá infekční onemocnění, ale nemá trávicí činnost, což vysvětluje, proč se již nekrmí. Veterináři se pokusí obnovit trávení, i když zatím neznáme původ problému," uvedla nevládní organizace na ochranu oceánů Sea Shepherd na twitteru. Zveřejnila také několik fotografií z převozu kytovce.

Běluha už jednou zabloudila do francouzské řeky i v minulosti. V roce 1948 se ocitla v síti rybáře v ústí Loiry.