Nemoci COVID-19 podlehlo přes 20.000 lidí, nejvíce v Itálii

Převoz pacienta s podezřením na nákazu koronavirem do nemocnice v Madridu 24. března 2020.

Převoz pacienta s podezřením na nákazu koronavirem do nemocnice v Madridu 24. března 2020. ČTK/AP/Bernat Armangue

Madrid/Moskva/Berlín - Nemoci COVID-19, způsobené koronavirem, ve světě podle americké Univerzity Johnse Hopkinse podlehlo přes 20.000 lidí a infekcí se nakazilo více než 435.000 osob. Nejvíce nemocných, k dnešnímu dni celkem 7503, zemřelo v Itálii. Ve Španělsku registrují 3434 mrtvých. Až na třetím místě co do počtu obětí - 3163 - je Čína, odkud se nákaza začátkem roku začala šířit do světa. Česko eviduje 1654 infikovaných a šest mrtvých. OSN varuje, že pandemie COVID-19 je hrozbou pro celé lidstvo a na pomoc pro nejzranitelnější zřizuje zvláštní humanitární fond.

Odborníci z Univerzity Johnse Hopkinse upozorňují, že mrtvých i nakažených v posledních dnech přibývá výrazně rychleji než v jakékoli předchozí fázi šíření infekce.

Počet nakažených strmě stoupá v jižní a západní Evropě nebo ve Spojených státech. Tam je koronavirem nejvíce zasažený stát New York, odkud je hlášeno více než 30.000 infikovaných, v celých USA jich je přes 60.000, 827 lidí nemoci podlehlo.

Německo má podle nové bilance přes 31.500 prokázaných případů nákazy koronavirem. Počet úmrtí na COVID-19 se zvýšil z úterních 114 na 149. Ani druhý test neprokázal nákazu u kancléřky Angely Merkelové, která byla minulý pátek u lékaře, u něhož test později měl pozitivní výsledek.

V Británii je jedním více než 8000 infikovaných následník trůnu princ Charles. Má ovšem jen lehké příznaky onemocnění COVID-19.

Ve Francii se počet mrtvých od úterka zvýšil o zhruba 230 na 1331. Předseda federace francouzských nemocnic Frédéric Valletoux ale dnes řekl, že skutečný počet obětí je mnohem vyšší, neboť oficiální čísla zahrnují jen ty, kteří onemocnění podlehli v nemocnicích.

Rusko oznámilo dosud nejvyšší denní nárůst počtu osob s koronavirem. Eviduje jich už 658, dva lidé zemřeli, přesnou příčinu smrti však úřady nezveřejnily. Podle expertů i některých politiků je však oficiální statistika neúplná. Prezident Vladimir Putin oznámil odklad celostátního hlasování o ústavních reformách, které mu mají zajistit možnost setrvání v nejvyšší funkci do roku 2036. Nové datum ale nesdělil. V televizním projevu k národu Putin mimo jiné sdělil spoluobčanům, že v zájmu boje s nebezpečnou nákazou nebude příští týden pracovní; výše mezd se toto opatření nedotkne.

V Moskvě také pokračují přípravy na slavnostní vojenskou přehlídku ke květnovému výročí konce druhé světové války. S účastí na ní dál počítá i český prezident Miloš Zeman.

Nakažených přibývá také v dalších evropských zemích. V Rakousku překonal počet potvrzených případů koronaviru 5000 a počet mrtvých se vyšplhal na třicet. V Polsku je obětí nemoci COVID-19 zatím 14 a počet nakažených překročil tisíc. Z Maďarska hlásí deset mrtvých a 226 infikovaných. Mezi oběťmi je zástupce britského velvyslance v Budapešti.

Zmírněním ekonomických následků pandemie se dnes zabývali mimo jiné v Německu a v USA. Německý parlament souhlasil s rozsáhlými změnami ve státním rozpočtu na letošní rok. Nově počítá s rekordním deficitem 156 miliard eur (4,3 bilionu Kč). V USA demokraté a republikáni oznámili, že se dohodli na zákonu o masivních ekonomických stimulech. Termín jeho přijetí ale neupřesnili.

Pevninská Čína zaznamenala pokles nových případů koronaviru z pondělních 78 na 47 v úterý. Podle úřadů se všechny týkají lidí, kteří přicestovali z ciziny. Na Blízkém východě je na 33.000 potvrzených případů nákazy, přičemž většinou v Íránu (27.000). Mrtvých hlásí Teherán přes 2000.

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová požádala ministry financí eurozóny, aby vážně uvažovali o jednorázové emisi společných dluhopisů, takzvaných koronabondů. S jejich pomocí by podle ní mohla eurozóna lépe bojovat s finančními dopady pandemie. Evropské akcie dnes druhý den za sebou posílily. Investoři doufají, že rozsáhlá stimulační opatření zaváděná po celém světě zmírní hospodářské dopady koronaviru. Posilovaly také asijské akcie.

Itálie hlásí dalších 683 mrtvých, COVID-19 tam přes 7500 obětí

Méně než v úterý, ale výrazněji než v neděli a v pondělí dnes narostl počet obětí nemoci COVID-19 v Itálii. Místní civilní ochrana oznámila, že za poslední 24hodinové období umřelo dalších 683 lidí nakažených koronavirem, čímž celková bilance stoupla na 7503 mrtvých. Agentura Reuters upozorňuje, že severní region Lombardie, který je italským epicentrem infekce, dnes ohlásil dramaticky menší počet mrtvých než v úterý.

Situace tam nicméně zůstává kritická, dodává Reuters. Region aktuálně eviduje 4474 obětí COVID-19, tedy o bezmála 300 více než o den dříve. Nárůst smutné bilance byl dnes ve srovnání s úterkem mírnější i v celostátním měřítku, neboť s předchozím hlášením stoupl počet mrtvých o 743. V neděli a v pondělí to ale bylo 651, respektive 602 případů, čemuž předcházelo rekordních 793 úmrtí oznámených v sobotu.

Zároveň se nákaza od úterka potvrdila u dalších 5210 lidí. Součet od počátku šíření infekce stoupl ze 69.176 na 74.386. Více než 9300 pozitivně testovaných pacientů už se podle úřadů uzdravilo, přičemž tento údaj se za den zvýšil o více než tisícovku. Dalších skoro 3489 nemocných dnes ovšem leželo na jednotkách intenzivní péče, zatímco v úterý to bylo bezmála 3400 pacientů.

Itálie je pandemií COVID-19 zasažena nejhůře ze všech zemí mimo Čínu, odkud se koronavirus SARS-CoV-2 začal na přelomu roku šířit. Nejlidnatější země světa hlásí téměř 82.000 pozitivně testovaných lidí, ovšem jen 3285 smrtelných případů infekce a více než 73.000 uzdravených pacientů.

Rusko oznámilo prudký nárůst nákazy, hlavním ohniskem je Moskva

Rusko dnes oznámilo rekordní denní nárůst pacientů nakažených koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví podle agentury TASS nyní eviduje 658 případů onemocnění, což je o 163 více než v úterý. Nárůst je ve srovnání s předchozími dny trojnásobný. Hlavním ohniskem je Moskva, kde za den přibylo 120 nových případů nákazy a celkem jich je 410. Rusko dnes oznámilo také úmrtí dvou starších pacientů s nemocí COVID-19. Nesdělilo však přesnou příčinu smrti.

Podle názoru expertů i některých politiků je ministerská statistika neúplná. Moskevský starosta Sergej Sobjanin už v úterý varoval, že šíření koronaviru v jeho městě je mnohem horší, než ukazují oficiální čísla. Podle Sobjanina, který platí za blízkého spojence Kremlu, se dělá jen málo testů na koronavirus a neví se, zda nejsou nakaženi ti obyvatelé Moskvy, kteří se vrátili z cest do zahraničí a izolovali se u sebe doma nebo na chatách. Na příští týden moskevská radnice kvůli koronaviru nařídila uzavřít všechny zábavní podniky v metropoli.

Podle vicepremiérky Taťjany Golikovové je v Rusku 112.000 lidí na pozorování v karanténě. Případy choroby COVID-19 byly zaregistrovány v 55 z více než 80 ruských autonomních republik, krajů a oblastí. Nemocnice ve větších městech urychleně rozšiřují lůžková oddělení, v Petrohradě a Moskvě vznikají nové diagnostické laboratoře.

Moskevské úřady dnes rovněž oznámily úmrtí dvou pacientů s pozitivními testy na koronavirus. Výslovně ale neuvedly příčinu úmrtí. Rusko tak dosud oficiálně nepotvrdilo žádné úmrtí přímo související s koronavirem, upozornila agentura AFP. Bylo potvrzeno, že pacienti ve věku 88 a 73 let měli zápal plic a průvodní patologické jevy, oznámil dnes moskevský zdravotnický úřad.

Ve Státní dumě, dolní komoře ruského parlamentu, byl předložen poslanecký návrh zákona, který šíření nákazy se smrtelnými následky označuje za terorismus s nejméně sedmiletou trestní sazbou. Předsedkyně horní komory Valentina Matvijenková dnes nařídila kolegům starším 65 let, aby se uchýlili do domácí karantény.

Hlavní ruská epidemiologická stanice upozornila, že na šíření nákazy může mít značný vliv skutečnost, že nemálo Rusů v posledních dvou týdnech navzdory varování navštívilo cizinu včetně států, kde je patrný skokový nárůst onemocnění. Vnitrostátní doprava je naopak utlumena, využívání regionálních leteckých linek se v Rusku ve srovnání se stavem před epidemií snížilo o 40 procent, uvedla agentura Interfax.

Francie hlásí dalších 231 obětí COVID-19, celkem eviduje 1331

Ve Francii umřelo už 1331 pacientů hospitalizovaných kvůli nemoci COVID-19, od úterka bilance narostla o dalších 231 obětí. Oznámilo to ministerstvo zdravotnictví při pravidelné tiskové konferenci. Počet mrtvých se dnes zvýšil méně než v úterý, kdy jich přibylo 240. Zástupce ministra zdravotnictví Jérôme Salomon mimo jiné informoval, že v kritickém stavu je hospitalizováno 2827 lidí nakažených koronavirem, což je o 300 více než o den dříve. O téměř 3000 narostl za poslední 24hodinové období celkový počet infikovaných, kterých Francie od počátku šíření nákazy eviduje už 25.233.

V Německu je koronavirem infikováno přes 31.500 lidí, 149 zemřelo

Německo má podle nové bilance více než 31.500 prokázaných případů nákazy koronavirem. Počet úmrtí na onemocnění COVID-19 se zvýšil z úterních 114 na 149. Údaje dnes zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI), podle kterého se už vyléčilo nejméně 5600 lidí. Zdravotnická zařízení zatím podle německých úřadů situaci zvládají.

"Jsme na začátku epidemie," zopakoval dnes už poněkolikáté šéf RKI Lothar Wieler, podle něhož je nyní v Německu na každých 100.000 obyvatel v průměru 38 nakažených, a číslo tak dále stoupá.

Celkem se zatím nákaza potvrdila u 31.554 lidí, což je ve srovnání s předchozím dnem nárůst o 4.118 případů. V Německu se počet infikovaných od pondělka zvyšuje přibližně stejným tempem.

Pacientů, kteří nemoc COVID-19 nepřežili, přibylo 35 a nyní jich je 149. Deset z nich zemřelo v zařízení pro seniory St. Nikolaus v bavorském Würzburgu.

I tak je ve spolkové republice ve srovnání s dalšími nejpostiženějšími zeměmi na COVID-19 velmi nízká úmrtnost. Podle Wielera k tomu napomáhá brzké rozpoznání nákazy v Německu a také to, že zatím neonemocnělo tolik starších lidí jako jinde. Zcela přesně ale nižší úmrtnost neumí ani RKI vysvětlit.

V německých nemocnicích bylo před začátkem epidemie kolem 28.000 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Nyní se země snaží jejich počet zdvojnásobit. Podle odborníků se to může podařit, nepodaří se ale zdvojnásobit počet zdravotníků, kteří by v nich mohli působit.

Zatím je na těchto jednotkách podle zdravotnických sdružení situace v normálu. "Velká vlna těžce nemocných ale teprve přijde, odhadem za osm až deset dnů," upozornil dnes Gernot Marx, mluvčí německých lékařů pracujících na jednotkách intenzivní péče.

V Rakousku počet nakažených koronavirem přesáhl 5000

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem překonal v Rakousku hranici 5000. Nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, už v zemi podlehlo třicet lidí, informovala dnes agentura APA. Nejvíce nakažených má nadále spolková země Tyrolsko, nejvíce obětí si ale nemoc vyžádala v hlavním městě Vídni.

Za posledních 24 hodin se počet potvrzených případů v Rakousku zvýšil ze 4486 na 5282, tedy o zhruba 18 procent. Nárůst počtu infikovaných mezi pondělím a úterým byl ovšem 24procentní.

Nejvíce potvrzených případů nákazy hlásí nadále spolková země Tyrolsko (1338), která sousedí s Itálií, tedy nejpostiženější evropskou zemí. Na druhém místě statistiky infikovaných jsou Horní Rakousy (860), které hraničí s Jihočeským krajem.

Nemoci, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, podlehlo v Rakousku již 30 lidí. Nejvíce obětí si vyžádalo onemocnění ve Vídni, kde zemřelo 12 pacientů.

Od počátku epidemie nemoci COVID-19 provedlo Rakousko, které má 8,9 milionu obyvatel, 32.407 testů. Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober nicméně už v úterý avizoval, že hodlá počet testovaných výrazně navýšit. V příštích týdnech by se alpská republika chtěla dostat na 15.000 testů denně.

Virus má v Polsku 14 obětí, v Maďarsku zemřel britský diplomat

V Polsku od úterního večera zemřeli další čtyři pacienti nakažení koronavirem a celkově tak této infekci v zemi dosud podlehlo 14 lidí. Oznámilo to dnes polské ministerstvo zdravotnictví. Počet potvrzených případů nákazy v zemi překonal 1000. V Maďarsku je už deset zemřelých, u nichž se potvrdila nákaza koronavirem. Podle britského ministerstva zahraničí je novou obětí zástupce britského velvyslance v Maďarsku.

Polské ministerstvo zdravotnictví ráno sdělilo, že v noci na dnešek zemřeli ve Vratislavi na nemoc COVID-19 dva hospitalizovaní pacienti ve věku 41 a 71 let. Dopoledne pak nemoci podlehl i 71letý muž v Boleslavci na jihozápadě země. Zatím poslední, celkově už 14. obětí nákazy, je 80letý muž, který zemřel v nemocnici ve městě Skarzysko-Kamienna na jihovýchodě Polska.

Ministerstvo rovněž sdělilo, že o desítky potvrzených případů se také rozrostl počet nakažených osob. V zemi je tak nyní evidováno 1031 lidí, u nichž testy prokázaly koronavirus SARS-CoV-2.

Ministr obrany Mariusz Blaszczk dnes ve tweetu napsal, že 5235 příslušníků armády se zapojí do operací na podporu realizace tvrdších opatření, jejichž cílem je zastavit šíření koronaviru v zemi. Při ochraně státních hranic má policii pomoci 1460 vojáků.

V Polsku epidemie ohrožuje konání prezidentských voleb plánovaných na 10. května. Vláda premiéra Mateusze Morawieckého sice jejich odklad zatím odmítá, ale opozice a také většina Poláků by s ním souhlasila. Podle průzkumu společnosti IBRIS odmítá více než 72 procent občanů konání voleb v původním termínu. Za akceptovatelný ho považuje 20 procent respondentů.

Favoritem voleb, pokládaných za klíčové pro vládnoucí konzervativce ze strany Právo a spravedlnost (PiS), je stávající prezident Andrzej Duda, který z PiS vzešel.

Maďarská vláda na svém webu kromě informace o desáté oběti koronaviru rovněž uvedla, že počet infikovaných osob v zemi stoupl na 226. Proti údajům z úterního večera je to nárůst o 39 nakažených.

Poslední obětí koronaviru v Maďarsku je 37letý britský diplomat Steven Dick. Od prosince sloužil jako zástupce britského velvyslance v Maďarsku. "Jsem hluboce zarmoucen zprávou o Stevenově úmrtí a má soustrast náleží jeho rodičům Stevenovi a Carol," uvedl v prohlášení britský ministr zahraničí Dominic Raab.