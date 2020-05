Nemoc covid-19 se objevila mezi horníky v OKD, nakažených je 11

Karviná - Nemoc covid-19 se objevila mezi horníky v těžební společnosti OKD. Sdružení hornických odborů OKD (SHO) dnes uvedlo na svých internetových stránkách, že v podniku je 11 nakažených zaměstnanců, o den dříve jich bylo osm. Všichni jsou z karvinské lokality Darkov. Výkonný ředitel OKD Radim Tabášek informaci potvrdil.

"Počet pracovníků v karanténě se snížil na 51. Do zaměstnání se po druhém negativním testu vrátilo 25 pracovníků," uvedl Tabášek. Dodal, že společnost OKD postupuje v souladu s rozhodnutím Krajské hygienické stanice v Ostravě (KHS), která je o stavu v OKD informována. "Provádíme veškerá opatření, jež jsou KHS nařízeny," uvedl ředitel.

Předseda SHO Rostislav Palička řekl, že Darkov není hlavním těžebním prostorem, a nákaza tak zatím na těžbu nemá vliv. "Je to v rukou představenstva a hygienické stanice, my to pouze dozorujeme pro bezpečnost našich zaměstnanců," řekl Palička.

Kvůli pandemii nového typu koronaviru zavedla společnost OKD už v březnu zpřísněná opatření. Platí tam například povinnost nosit nepřetržitě na obličeji ochranné prostředky, zaměstnanci si je mohou sundat jen při jídle nebo při mytí.

Ředitelka KHS Pavla Svrčinová uvedla, že na Dole Darkov byla nařízená protiepidemická opatření, jako je ohnisková a průběžná dezinfekce ploch a povrchů v hygienických zařízeních, v šatnách a výdejně potravinových balíčků. Zaměstnanci musí používat ochranné prostředky - rukavice, ochranu očí, respirátory FFP2 bez výdechového ventilu. Musí si dezinfikovat ruce vždy při vstupu do podniku a pak průběžně. Při vstupu do závodu se zjišťuje aktuální zdravotní stav pracovníků včetně měření teploty.

Svrčinová uvedla, že hygienici také kontrolují plnění usnesení vlády týkající se zahraničních zaměstnanců, takzvaných pendlerů. Ti musí předkládat negativní laboratorní výsledky ne starší čtyř dnů od provedení odběru.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Uhlí těží na Karvinsku v dolech ČSA, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih. V dolech pracuje zhruba 8400 lidí, z čehož 2000 jsou cizinci, zejména Poláci. Majitelem společnosti je od roku 2018 prostřednictvím podniku Prisko stát.

V sousedním Polsku se v dolech nemoc šíří už několik týdnů. Testy tam prokázaly infekci u osmi stovek horníků a více než 650 členů jejich rodin. Některé polské doly zastavily těžbu uhlí.

Svrčinová uvedla, že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve Polsku nařídila KHS preventivní mimořádná opatření na všech dolech v Moravskoslezském kraji.