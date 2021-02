Nemělo to nic společného s fotbalem, řekl Trpišovský po Příbrami

Příbram - Trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský si po překvapivé remíze 3:3 na stadionu předposlední Příbrami v 18. prvoligovém kole asi nejvíc oddychnul, že se na těžkém terénu nikdo vážně nezranil. Podle kouče úřadujících mistrů a lídrů tabulky zápasy v současných klimatických podmínkách nemají nic společného s fotbalem a raději by hrál co nejvíc v létě.

"Jsem rád, že se snad nikdo vážně nezranil. Z tohohle terénu to dneska asi hrozilo ze všeho nejvíc. Je vlastně paradox, že padlo šest gólů v takto náročných podmínkách," řekl Trpišovský na on-line tiskové konferenci.

Trávník na příbramském stadionu od začátku pokrývala jinovatka. Při výkopu v 16 hodin teplota dosahovala čtyř stupňů pod nulou a postupně klesala. "Myslím, že na začátku to relativně způsobilé bylo. Ale za mě to nemá nic společného s fotbalem. Trpí tím kvalita hry. Viděli jsme i v minulých kolech, co to provedlo s terény. Pro mě to ani není fotbal, všechno se potom mění. I takové věcí, co nejsou vidět, jako kopací technika atd. Je to škoda pro všechny," prohlásil Trpišovský.

Vzhledem k měsíční přestávce způsobené koronavirovou situací v zemi se podzimní část prvoligové sezony protáhla až do 23. prosince a jarní fáze začala poprvé v historii už v polovině ledna. Kvůli nezpůsobilému terénu byly v letošním roce dosud odloženy dnešní zápas Jablonce se Slováckem a duel Mladé Boleslavi s Olomoucí, který už se odehrál v náhradním termínu.

"Je to z mého pohledu absurdní, že my hrajeme tady v Česku fotbal v prosinci, lednu a únoru a v létě se dva měsíce nehraje. Myslím, že je to na zamyšlení pro všechny. Měla by v létě být minimální pauza třeba 14 dní. Hrálo by se co nejvíc a pak bychom přestávku udělali v zimě. Je to jako kdyby hokejisti hráli v létě a v zimě nehráli. Všichni tím trpí - fotbal, terény," upozornil Trpišovský.

"Pak je to boj a jsou z toho takovéhle podmínky. To teď vůbec nesouvisí s tím, že jsme dneska remizovali v Příbrami. Jde o to, že fotbal má mít nějakou kvalitu. Je to produkt a k tomu jsou potřeba podmínky," doplnil čtyřiačtyřicetiletý bývalý kouč Liberce nebo Žižkova.

Stav hřiště u Litavky také výrazně ovlivnil výsledek. Domácí se do vedení 2:1 dostali v nastavení prvního poločasu kuriózním způsobem poté, co slávistický stoper Ondřej Kúdela poslal "malou domů" gólmanovi Ondřeji Kolářovi, který ale uklouznul a jen bezmocně sledoval, jak se míč dokutálel do jeho odkryté branky.

"Za normálních okolností by se to podklouznutí nestalo. Terén byl specifický a měli jsme se vyvarovat toho, abychom malé domů hráli přímo do branky a hrát mimo branku. Aby případná chyba, která se může stát, neskončila gólem. Domácí se v prvním poločase s podmínkami vypořádali lépe. Je to nešťastná shoda okolností na tom terénu," uvedl Trpišovský, jehož svěřenci v nejvyšší soutěži klopýtli po sérii osmi výher a vedou neúplnou tabulku o 10 bodů před Spartou.