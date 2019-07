Neměli jsme z čeho dát gól, řekl Kovařík po prohře s Olympiakosem

Pireus (Řecko) - Plzeňského záložníka Jana Kovaříka po úterním debaklu 0:4 s Olympiakosem Pireus a vyřazení ve druhém předkole Ligy mistrů mrzela vedle tří inkasovaných gólů z rohů i nemohoucnost Viktorie v ofenzivě. Řeckým favoritům, kteří minulý týden remizovali v Plzni 0:0, podle jednatřicetiletého fotbalisty v odvetě hodně pomohla první branka z úvodu druhého poločasu.

"Doma jsme si potvrdili, že se s nimi dalo hrát, ale tady podali ještě lepší výkon a dopředu jsme se vůbec neprosadili. Škoda těch standardních situací, jinak by to asi bylo také trošku jiné," řekl novinářům Kovařík.

Do hry jako náhradník naskočil v 56. minutě krátce po vedoucím gólu Guilhermeho. "Poločas 0:0 byl celkem dobrý výsledek pro nás. Jim opravdu pomohla první branka, kdybychom ji dali my, byl by to úplně jiný zápas. Ale my neměli z čeho ji dát, takže asi zaslouženě postupují," prohlásil rodák z Mostu.

Za velkou chybu považoval tři obdržené góly z rohových kopů. "Mají tam dobré hráče, kteří to umí kopnout, i výborné hlavičkáře. Když se to dobře načasuje, je to opravdu těžké bránit. Ale na to jsme si měli dát pozor, věděli jsme to. Nejlepší je standardky nedělat, ale ti hráči mají kvalitu a pro fauly a rohy si umí dojít. Mrzí nás, že to byly zrovna standardní situace," uvedl Kovařík.

Bouřlivou atmosféru na stadionu Georgiose Karaiskakise nebral jako jednu z příčin vysoké porážky. "Fanoušci byli hodně slyšet, přišlo jich asi třicet tisíc. Docela dost fandili. Nám se samozřejmě také hraje doma líp s našimi fanoušky. Je to důležitý faktor, ale ne rozhodující. Na hřišti se rozhoduje, oni tam vstřelili čtyři góly a my žádný," konstatoval bývalý hráč Slavie nebo Jablonce.

Plzeňští nevyužili šanci si postupem do třetího předkola Ligy mistrů zajistit účast ve skupině Evropské ligy a do pohárové soutěže číslo dvě se pokusí dostat od třetího předkola, v němž vyzvou Antverpy. Úvodní zápas v Belgii je na programu už příští čtvrtek.

"Mrzí to hodně, tímhle dvojzápasem bychom si zajistil evropské poháry na další rok, což v Plzni určitě chceme hrát. Bohužel teď máme tu těžší cestu, že musíme vyřadit dva soupeře a už hrajeme v uvozovkách jenom o Evropskou ligu," řekl Kovařík.

Obránce Pernica: Olympiakos byl ve všem lepší než Plzeň

Plzeňský obránce Luděk Pernica označil výhru Olympiakosu Pireus 4:0 a postup řeckého favorita do třetího předkola Ligy mistrů za naprosto zasloužené, protože domácí byli v úterní odvetě druhého předkola ve všech směrech lepší než Viktoria. Devětadvacetiletý fotbalista podle svých slov nehrál v lepší atmosféře než na stadionu Georgiose Karaiskakise.

"K prvnímu domácímu zápasu (0:0) bych se ani nevracel. Odvetu jsme nezvládli, Olympiakos byl ve všech parametrech lepší, zaslouženě postoupil. My jsme vypadli z Ligy mistrů a příští týden se budeme soustředit na Evropskou ligu," řekl novinářům Pernica, kterého se spoluhráči čeká třetí předkolo EL proti Antverpám.

Plzeňského stopera mrzelo, že hosté tři ze čtyři gólů inkasovali ve druhém poločase po rozích. "Oni jsou při standardkách hodně nebezpeční. My jsme věděli, že všechno dohrávají úplně do konce. Důkazem toho byl poslední gól, kdy to Alda (brankář Aleš Hruška) vyrazil a Semedo to dával do prázdné branky. Oni za tím šli hladově. Při každé standardce má náš hráč soupeře a nějak tam musel vyplavat. To není možné," uvedl Pernica.

Byl i u vedoucí trefy Guilhermeho, který v 51. minutě dostal od obrany hodně času i prostoru k přesné hlavičce. "Já jsem při rohu jako volný hráč, mám pokrývat prostor. Nedostal jsem se k němu na těsno, zrovna jsme to neměli dobře pokryté," podotkl bývalý hráč Brna či Jablonce.

Z bouřlivé kulisy na stadionu byl nadšený. "Tady to asi byla nejlepší atmosféra, co jsem kde hrál. Fanoušci byli skvělí. Domácí prostředí hrálo velkou roli. Hlavně prvních deset minut byl velký kolotoč," připomněl Pernica úvodní tlak Olympiakosu. "Taková elektrizující atmosféra člověka vtáhne do zápasu. Je škoda, když jsme přestáli úvodní tlak a ve druhé půli jsme snadno inkasovali," doplnil rodák z Boskovic.

Svěřenci Pavla Vrby v odvetě ani jednou nevystřelili na branku řeckého soupeře. "Asi chyběla větší odvaha, nabízet se, být pořád v pohybu. Jako třeba domácí Valbuena nebo Podence. My jsme měli prakticky jedinou šanci, tu zblokovanou střelu Patrika Hrošovského. Jinak si nic nevybavuju," konstatoval Pernica.

Plzeň sice v minulé sezoně postoupila coby český šampion přímo do skupiny Ligy mistrů, ale kvalifikací elitní soutěže Viktoria neprošla už počtvrté za sebou. "Asi nám něco chybí, když jsme vypadli. Ale nemyslím si, že by na to Plzeň neměla. Vždyť už se jí to z předkol v dřívějších letech dvakrát povedlo, i když to do nich šla jako mistr a v úvodu měla snazší soupeře, Jerevan nebo Kalju. To je úplně jiná třída, než když jsme teď dostali hned Olympiakos," prohlásil Pernica.