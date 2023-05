Neměli jsme to jednoduché, řekl po Kanadě Červenka, poprvé na MS nebodoval

Riga - Až v sedmém utkání na mistrovství světa v Rize nebodoval kapitán Roman Červenka stejně jako kanonýr Dominik Kubalík a čeští hokejisté podlehli na závěr základní skupiny B Kanadě 1:3. Sedmatřicetiletý vítěz produktivity loňského bronzového šampionátu ve Finsku ale věří, že se jim podaří přispět k úspěchu v klíčovém utkání ve čtvrtek ve čtvrtfinále.

"Byl to těžký zápas, neměli jsme to jednoduché. Nedostali jsme se k tolika věcem, jak bychom chtěli. Něco tam bylo ve druhé třetině, ale šance byly nedodělané. Vždycky něco chybělo. Buď se nám nepotkaly myšlenky, nebo jsme se zbavili puku, když jsme ho mohli udržet a naopak. Teď se musíme připravit na to hlavní," řekl novinářům Červenka.

"Měli jsme špatný začátek, Kanada v první třetině jasně dominovala. Druhá třetina byla daleko lepší, zvedli jsme pohyb, udrželi se na puku a vyrovnali. Jenže v té třetí jsme zase blbě stáli na vhazování a dostali jsme z toho gól," uvedl Červenka. Podle něho Kanada zareagovala na pondělní překvapivou porážku s Norskem 2:3 po samostatných nájezdech. "Bylo znát, že po prohraném zápase s Nory do toho vlétli. Byli všude."

Český tým si v základní skupině připsal ze sedmi zápasů čtyři výhry. Do play off jde po nedělní porážce se Švýcarskem (2:4) a dnešní s Kanadou. "Musíme se z nich prostě poučit. I z toho, co bylo na vhazování, jak už jsem říkal. Stalo se to už v průběhu turnaje a teď znovu. Tyhle věci si musíme vyjasnit, jsou to důležité chvíle, které ve čtvrtfinále nesmějí přijít," prohlásil Červenka.

"Skupina tak nějak zvládnutá, jak asi měla být. Vždycky tam nějaké lehké pochybení je. Teď jsme měli dva dobré testy, ve kterých jsme neuspěli. Vždycky byly výpadky nebo pasáže, kdy to nebylo ono, ale jinak můžeme s těmi mužstvy hrát. Na tom to musíme postavit ve čtvrtfinále. Skupina se maže," uvedl Červenka.

Kanada v úvodní části přestřílela český tým v poměru 19:4. "Ani tak nešlo o střely na bránu, nám hlavně chyběl pohyb. Kanaďané byli všude první, proto hráli s pukem, zatímco my na ně jen koukali. Řekli jsme si, že musíme všechno dělat rychleji, rozjezdit nohy a vyhrávat souboje, které nás udrží na puku. Pak se to zlepšilo, jen škoda, že jsme ze druhé třetiny nevytěžili víc. Měli jsme několik přečíslení, která jsme mohli líp zakončit," podotkl Červenka.

Uvědomuje si, že ve čtvrtfinále musí být výkony v jednotlivých třetinách konzistentní. "Doteď jsme to mohli nějak přežít, ale teď nás čeká zápas, ve kterém se nám to stát nesmí. A pokud se to stane, je průšvih. Věřím, že tohle nenastane a dokážeme odehrát šedesát minut tak, aby nás výpadky nepotkaly," podotkl.

Poslední brance Lawsona Crouseho při power play na 3:1 předcházela chyba rozhodčích, kteří po dotyku puku Jiřího Černocha v útočném pásmu po ofsajdu nepřerušili hru. "Neviděli to. Říkali, že pak už s tím nemůžou nic dělat. Odpovídal jsem mu, že teď to vidí na kostce. Jenže už to bylo zahrané. Nemohli jít využít videa, my jsme si zase nemohli vzít trenérskou výzvu," řekl Červenka.

Český tým musí až do konce zápasu Lotyšska se Švýcarskem čekat, jestli se utká se Švédskem, či USA i zda se bude stěhovat do Tampere, nebo zůstane v Rize.

"Každopádně nás bude čekat těžký soupeř. Samozřejmě, rádi bychom si čtvrtfinále zahráli v Rize. Víme, že nás nečeká nic jednoduchého a nečekalo by nás, ani kdybychom šli z prvního místa. S tím jsme smíření, to je realita. Do žádného zápasu nepůjdeme jako favorit, ale musíme tam jít s tím, že odevzdáme všechno," dodal Červenka.