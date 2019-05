Neměli jsme nosy nahoře a dobře se připravili, řekl Voráček

Bratislava - Opět skvělou atmosféru si užívali čeští hokejisté na Zimním stadionu Ondreje Nepely a odvděčili se příznivcům výhrou 7:2 nad Norskem. Navázali na páteční vítězství nad Švédskem 5:2, ale kapitán Jakub Voráček nabádá, aby se tým po úspěšném vstupu držel při další cestě turnajem nohama na zemi.

"Nesmíme polevit, fyzičku máme dobrou. Nesmíme mít rypáky nahoře a musíme hrát pořád stejně," řekl novinářům Voráček. Těší ho, jak se tým kouče Miloše Říhy zatím prezentuje na turnaji při velké podpoře z hlediště "Je to domácí prostředí a já jsem rád, že si to lidi užívají. My si to taky užíváme. Myslím, že dvanáct gólů za dva zápasy není špatné."

Byl rád, že po pátečním úspěchu proti Švédsku měl český tým duel s Norskem od začátku ve své moci. "Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, na to že jsme měli jeden v nohách. Byl dobře zvládnutý, podle mého jsme měli výborný pohyb hned od začátku," podotkl Voráček.

"Dalo se říct, že jsme to vydrželi dělat celých šedesát minut, což je těžké. Oni všechno dohrávali, docela dobře bruslili, ale pro nás bylo důležité, že jsme dali brzo gól a od stavu 3:1 jsme zápas kontrolovali," zhodnotil Voráček.

Tým podle něj hrál na sto procent až do konce bez ohledu na podporu z hlediště. "Může se stát cokoliv, i když si myslím, že jsme měli zápas pod kontrolou. Ale můžeš dostat nějaké blbé dva góly a zápas může být dramatický. My jsme bruslili celých šedesát minut, sedm gólů, jeden z přesilovky, jeden z oslabení, za mě dobře zvládnutý zápas. Neměli jsme nosy nahoře po včerejšku a dobře se na to připravili. Všichni hráči odehráli dobrý zápas," pochvaloval si.

Byl rád, jak se prosazuje jeho kamarád z Kladna Michael Frolík, jemuž ve 24. minutě přihrál na druhý gól v utkání. "Tři góly - dneska v přesilovce, v oslabení, včera vítězný gól. On to v sobě má a vždycky měl. Je to jen o tom, jakou příležitost dostane," prohlásil Voráček.

Mistr světa z rolu 2010 byl v Bratislavě i před osmi lety v týmu, který až do semifinále prošel suverénně bez ztráty, ale tam ztroskotal na Švédsku a nakonec získal bronz. Voráček nechtěl spekulovat, zda mohou Češi předvést v základní skupině podobnou jízd.

"Já si ty výsledky nepamatuju, to je tak dlouho. Vím, že jsme prohráli až v semifinále. Ale to je daleko. Máme za sebou dva zápasy a celý tým je jiný, vždyť jsme tady jen dva, co to pamatují. I hokej je jiný. Ale hrajeme dobře, ještě máme pět zápasů ve skupině a vyřazovací boje. Je důležité, že máme šest bodů, ale musíme hrát pořád stejně," řekl Voráček.

"Je to všechno o jednom zápasu. Kolikrát máš turnaj výborně rozehraný a po čtvrtfinále můžeš jet domů. Taky ale záleží, v jaké pozici se do něj dostaneme," uvedl Voráček.

V pondělí čeká český tým duel s Ruskem, v kterém si může výrazně pomoci v boji o co nejlepší pozici před play off. "Jejich ofenzivní síla je obrovská. Ale když budeme hrát dobře dozadu a budeme s nimi bruslit, můžeme jim to hodně znepříjemnit. Nemůžeme se ale připravovat na Rusáky, musíme se připravovat podle našeho gusta. Hrát náš hokej, pak můžeme být úspěšní," dodal Voráček.

Po utkání s Ruskem před dvěma dny volna podle něj možná dojde na večeři na oslavu nočního narození syna gólmana Patrika Bartošáka. "Dneska moc nevnímal, byl hodně unavený. Všichni jsme mu gratulovali, pro něj šťastná událost. Včera odchytal výborný zápas a hned na druhý den se mu narodí syn. Já si myslím, že to je asi nejlepší dvanáctihodinovka, jakou si mohl přát," dodal Voráček.