Neměla to být penalta, a to mě štve, řekl dánský trenér Hjulmand

Londýn - Trenér dánských fotbalistů Kasper Hjulmand neskrýval po vyřazení v semifinále mistrovství Evropy s domácí Anglií zklamání a rozhořčení ze sporně nařízené penalty, která v prodloužení rozhodla o jejich prohře 1:2. Své svěřence ale za působení na turnaji ocenil.

Seveřany poslal do vedení v londýnském Wembley po půl hodině hry Mikkel Damsgaard z přímého kopu. Ještě do konce prvního poločasu vyrovnal vlastní brankou kapitán Simon Kjaer. Ve 104. minutě rozhodl zápas ve prospěch domácích kapitán Harry Kane dorážkou vlastní penalty.

Rozhodčí Danny Makkelie ve spolupráci s videorozhodčím odpískal pokutový kop po diskutabilním souboji Raheema Sterlinga s Joakimem Mählem. Z opakovaných záběrů bylo patrné, že dánský obránce se anglického útočníka pouze lehce dotkl kolenem. Na hřišti navíc v tu chvíli byly dva míče.

"Jsme hodně, hodně zklamaní, protože jsme byli tak blízko finále. Těžko se mi o tom mluví. Možná pro mě bude lehčí mluvit o pocitech za pár dnů," citoval web ESPN Hjulmanda, jehož výběr ve čtvrtfinále porazil Česko 2:1.

"Zklamalo nás, že rozhodla taková situace. Neměla to být penalta, a to mě štve. Jedna věc je prohrát, to se stane, ale prohrát takovým způsobem je frustrující, protože kluci hodně bojovali. Nejdřív to musíme vstřebat, než budeme moct popsat, co cítíme. Opustit tímhle způsobem turnaj je hořké," uvedl devětačtyřicetiletý rodák z Aalborgu.

Své mužstvo za vystoupení na Euru pochválil. "Je bezvadné, co se klukům povedlo. Je v nich fantastická síla. Hrají neuvěřitelným způsobem. Útočili jsme, dávali góly a ukázali naše pravé já. Kluci do toho dali všechno, co v nich je, jak na hřišti, tak mimo něj," prohlásil Hjulmand.

Dánové bojovali i za spoluhráče Christiana Eriksena. Ten v první půli úvodního utkání ve skupině s Finskem (0:1) náhle zkolaboval a lékaři mu s použitím defibrilátoru zachránili život. Devětadvacetiletý záložník Interu Milán pak během šampionátu podstoupil operaci, při níž dostal přístroj na hlídaní srdečního rytmu.

"Jsem vděčný celému národu. Potřebovali jsme podporu a pochopení poté, co se přihodilo Christianovi. Dostalo se nám hodně lásky a podpory. Bylo úžasné to cítit. Naše budoucnost je plná naděje a víry. Tihle kluci jsou mimořádní a celý národ může být pyšný. Dávejte jim lásku a úctu pořád najevo, protože si to zaslouží. Můžeme být neuvěřitelně hrdí," konstatoval Hjulmand.