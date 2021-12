Němečtí zemědělci mají zájem o pěstování konopí, tvrdí ministr resortu

Berlín - Němečtí zemědělci mají zájem o pěstování konopí a pouze čekají na schválení zákona o legalizaci marihuany, řekl podle německé agentury DPA spolkový ministr pro zemědělství Cem Özdemir. Nová německá vládní koalice sociálních demokratů (SPD), Zelených a svobodných demokratů (FDP) plánuje prosadit, aby bylo konopí dostupné dospělým v licencovaných obchodech.

"Mnoho zemědělců je nyní na startovní čáře a čeká, až bude moci začít pěstovat konopí," sdělil Özdemir. "CDU nám to již nemůže zakázat," doplnil politik ze Zelených v narážce na Křesťanskodemokratickou unii (CDU), která byla v posledních 16 letech vládní stranou.

Zatím je pěstování konopí v Německu povoleno jen pro léčebné účely. Zastánci legalizace marihuany tvrdí, že uzákoněním se předejde například tomu, aby se prodávalo nekvalitní zboží kontaminované různými nebezpečnými látkami.

"Jsem rád, že šílenost se zákazem konopí končí," řekl ministr. "Ti, kdo nakupují od nezákonných prodejců, nevědí, co to obsahuje a jaké to má možné vedlejší účinky," vysvětlil Özdemir. Legalizace podle něj jednak posiluje ochranu spotřebitelů, jednak také ulehčuje policii, která se může více zaměřit na trh s tvrdými drogami.