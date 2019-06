Němečtí zelení jsou v průzkumu poprvé nejsilnější stranou

Berlín - Němečtí zelení se poprvé stali nejsilnější stranou v průzkumu volebních preferencí. Podle agentury Forsa by opoziční uskupení získalo nyní ve volbách 27 procent hlasů. Těsně na druhém místě by skončila konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, informoval server stanice n-tv. Sociální demokracii (SPD), která s CDU/CSU tvoří německou vládní koalici, by podle průzkumu podpořilo jen 12 procent hlasujících.

Týden po volbách do Evropského parlamentu by podle průzkumu agentury Forsa volby do německého Spolkového sněmu vyhráli zelení, vládní CDU/CSU by získala o procentní bod méně a dosáhla by na 26 procent hlasů. Třetí místo by obsadili sociální demokraté. Dvanáct procent hlasů, které by podle průzkumu dostali, je však dosud nejnižší naměřenou hodnotou SPD v průzkumech agentury Forsa.

Protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) by za SPD zaostala jen o procentní bod a získala 11 procent hlasů. Do parlamentu by se stejně jako nyní dostali i svobodní demokraté (FDP) s osmi a Levice se sedmi procenty hlasů.

Rostoucí podpora zelených se projevila již ve volbách do Evropského parlamentu, které se v Německu konaly minulou neděli. S 20,5 procenty hlasů se stali druhou nejsilnější stranou po CDU/CSU s 28,9 procenty. SPD získala jen 15,8 procenta. Pro obě uskupení koaliční vlády Angely Merkelové to znamenalo dosud nejhorší výsledek v evropských volbách.