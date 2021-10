Němečtí Zelení a liberálové budou o koalici jednat se sociálními demokraty

Berlín - Německá sociální demokracie (SPD) kancléřského kandidáta Olafa Scholze má k sestavení vlády blíže než konkurenční konzervativní unie CDU/CSU vedená Arminem Laschetem. Zelení dnes totiž oznámili, že chtějí o koalici jednat s SPD, ke stejnému kroku pak vyzvali svobodné demokraty (FDP), kteří již tento návrh přijali. Zelení i liberální FDP, bez nichž není vláda pro Scholze ani Lascheta možná, nicméně zcela nezavrhují pozdější jednání s CDU/CSU. Laschet dnes zopakoval, že je připraven dále jednat. Možné je ještě pokračování stávající velké koalice SPD a CDU/CSU, v tuto chvíli ale není pravděpodobné.

Spolupředsedové ekologické strany Robert Habeck a Annalena Baerbocková dnes dopoledne vyzvali liberály ke společnému sondážnímu jednání se sociálními demokraty. "Nechceme komplikovat nepřirozené věci," řekl Habeck, který je v médiích označován za budoucího vicekancléře. Zelení se již před volbami netajili tím, že mají programově blíže k SPD než k unii CDU/CSU.

Šéf FDP Christian Lindner na nabídku Zelených kývl. "Zelení a FDP se i přes vzájemné rozdíly v uplynulých dnech intenzivně radili," řekl Lindner. "Dalším krokem je společná výměna postojů tří stran," řekl. Lindner rovněž oznámil, že se Scholzem telefonicky jednal a že první sondovací schůzka SPD, Zelených a liberálů se bude konat ve čtvrtek.

Lindner nicméně dodal, že varianta koalice s unií nebyla definitivně zavržena a že je to stále jedna z možností. Zároveň ale ujistil, že strany nepovedou žádné souběžné rozhovory s SPD a CDU/CSU. Podobný názor mají i Zelení, kteří ale kritizují únik podrobností z důvěrných rozhovorů s unií do médií. "Důvěra znamená, že ne vše se dostane do novin," řekla Baerbocková.

Zatímco před volbami Lindner hovořil o blízkosti k CDU/CSU, po volbách již jednal jak s unií, tak se sociálními demokraty. Zdůvodnil to tím, že se nebrání spolupráci s žádnou demokratickou stranou a že pro FDP je klíčové v budoucí vládě prosazovat liberální politiku. Liberálové se také opakovaně sešli se Zelenými, aby si ujasnili priority. Obě menší strany jsou totiž klíčové pro vznik budoucí německé vlády, bez jejich podpory se Laschet ani Scholz v cestě do kancléřství neobejdou.

"My jsme k dalším rozhodnutím připraveni, ale rozhodnutí o tom, s kým a kdy jednat, je na FDP a Zelených," řekl dnes Laschet. Už dříve prohlásil, že o koalici rozhodnou obě menší strany. "Výchozí bod pro vznik nové vlády je jasný od voleb 26. září, my jsme skončili druzí," dodal.

Zatímco Laschet se naděje zcela nevzdává, podle některých konzervativních politiků je v podstatě jasno o odchodu do opozice. Konzervativní ministr hospodářství Peter Altmaier postoj FDP a Zelených okomentoval na twitteru slovy o tom, že koaliční vlak sociálních demokratů, liberálů a Zelených právě vyjel z nádraží.

Ministryně zemědělství Julia Klöcknerová z CDU uvedla, že unii čeká po 16 letech u vlády zlom, který musí využít jako šanci pro obsahové i personální přehodnocení.

"Konečně je jasno," řekl bavorský premiér a šéf Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder s tím, že rozhodnutí liberálů a Zelených respektuje. Nevyloučil ale, že po případném krachu rozhovorů s SPD by mohla být na tahu unie. "Ale to uvidíme, až by se tak stalo," dodal.

Volby v Německu se konaly 26. září a těsně v nich zvítězila SPD s 25,7 procenta hlasů, druhá skončila unie s 24,1 procenta hlasů. Analytici očekávají, že vznik vlády potrvá dlouhé týdny až měsíce, takže dosluhující kancléřka Angela Merkelová by mohla zemi vést až do Vánoc. Merkelová po 16 letech v kancléřství odchází z politiky.