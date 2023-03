Němečtí vyšetřovatelé v lednu kvůli sabotáži na Nord Streamu prohledali loď

Berlín - Němečtí vyšetřovatelé v polovině ledna prohledali loď, kterou mohli použít strůjci sabotáže na plynovodech Nord Stream 1 a 2. Dnes to uvedlo spolkové státní zastupitelství. To tak reagovalo na společnou zprávu německých veřejnoprávních stanic ARD a SWR a deníku Die Zeit o průlomu ve vyšetřování, podle kterého "stopy vedou na Ukrajinu".

Zmíněnou loď, kterou úřady podle zastupitelství prohledávaly od 18. do 20. ledna, vytipovali vyšetřovatelé kvůli podezřelému pronájmu. Vyhodnocování zajištěných stop a předmětů dosud neskončilo. "Totožnost pachatelů a jejich motivy jsou předmětem probíhajícího vyšetřování," uvedla mluvčí zastupitelství s tím, že k otázce zapojení některého státu do sabotáže nelze prozatím nic sdělit.

O lodi, konkrétně o jachtě, použité při útoku na plynovody, informovaly v úterý ARD, SWR a Die Zeit. Uvedly, že na palubě byly nalezeny stopy výbušnin a že jachta byla pronajata od jisté firmy se sídlem v Polsku, která ale očividně patří dvěma Ukrajincům.

Na celé akci se pak podle informací trojice německých médií podílelo šest lidí - kapitán plavidla, dva potápěči, dva asistenti potápěčů a lékařka. Identita osob není jasná, neboť byly použity pravděpodobně falešné cestovní doklady. Skupina vyplula na moře ze severoněmeckého Rostocku loni 6. září s vybavením, které předtím dorazilo do přístavu v dodávce.

List The New York Times v úterý s odvoláním na nejmenované americké představitele, kteří se odkazovali na nové zpravodajské informace, napsal, že za sabotáží může stát proukrajinská skupina. Zdroje zároveň uvedly, že nejsou žádné důkazy, že by do operace byl zapojen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo že by skupina jednala na pokyn ukrajinských vládních či vojenských činitelů. Mychajlo Podoljak z ukrajinské prezidentské kanceláře následně spojitost útoku s Ukrajinou odmítl.

Německý ministr obrany Boris Pistorius dnes v rozhovoru s německým rozhlasem Deutschlandfunk ve Stockholmu, kde se účastní neformálního zasedání ministrů obrany unijních zemí, varoval před ukvapenými závěry o pozadí sabotáže. "Exploze na plynovodech Nord Stream mohly být také důsledkem operace pod falešnou vlajkou provedené s cílem svalit vinu na Ukrajinu," řekl.

Plynovody Nord Stream 1 a 2, které vedou z Ruska do Německa po dně Baltského moře, mají každý dvojici potrubí. Při dosud nevysvětlených explozích loni v září byla poničena obě potrubí Nord Streamu 1 a jedno potrubí Nord Streamu 2.