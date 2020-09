Němečtí slalomáři kvůli covidu nepřijedou do Prahy na ME

Lipsko - Pražské mistrovství Evropy ve vodním slalomu se příští týden bude muset obejít bez reprezentantů jedné z velmocí, Německa. Tamní svaz se rozhodl nevyslat závodníky do České republiky poté, co Německo ve středu zařadilo Prahu kvůli nepříznivé epidemické situaci na seznam rizikových oblastí. Ředitele organizačního výboru Jiřího Rohana rozhodnutí konkurence mrzí, ale v rozhovoru pro ČTK ujistil, že konání evropského šampionátu absence Němců neohrožuje.

Na umělém kanálu v Troji se má bojovat o evropské medaile od 18. do 20. září a kvůli pokračující pandemii koronaviru se šampionát uskuteční bez diváků. Do areálu mají mít přístup jen akreditované osoby, jako jsou závodníci, doprovod, organizátoři a média, VIP hosté, smluvní partneři a další pozvaní lidé.

V poslední době nicméně Česká republika zaznamenala zrychlený růst počtu koronavirových nákaz a Praha patří k nejpostiženějším regionům. Německé ministerstvo zahraničí v souvislosti se zařazením Prahy na seznam rizikových oblastí vydalo varování před cestami do české metropole.

"Následujeme doporučení trenérské rady necestovat do regionů, před nimiž varuje ministerstvo zahraničí," řekl agentuře DPA spolkový šéftrenér kanoistů Klaus Pohlen. "Cítíme se být zodpovědní za zdraví našich sportovců a sportovkyň i všech ostatních aktérů," dodal.

Podle informací českých pořadatelů hrálo také roli, že německým vodním slalomářům v této situaci neumožňují cestování do Prahy jejich závazky, které mají jako zaměstnanci armády a policie. "Nás to mrzí, ale my s tím nic neuděláme," řekl Rohan.

Němečtí slalomáři patří ve světové konkurenci k nejúspěšnějším. Na posledním ME získali pět medailí, nejvíc ze všech, byť žádnou zlatou. Jako úřadující mistryně světa měla přijet do Prahy kanoistka Andrea Herzogová.

Už dříve bylo jasné, že do Prahy nedorazí vodní slalomáři Velké Británie, která obecně neposílá své sportovce na vrcholné akce, ani Slováci. "V roce 2018 jsme měli 27 států a teď je 21, když ubyli Němci," řekl Rohan.

Zhruba desítka výprav je už v Praze, další pořadatelé očekávají v pátek a v sobotu. Oficiální tréninky začnou v neděli. K uznání ME jako oficiálního šampionátu by stačila účast pěti zemí. "Taky bych rád pořádal mistrovství Evropy, aby tady byli všichni. Na druhou stranu, když to otočím, tak když tady bude dvacet zemí, tak na tu současnou situaci je to dobré. Nejsme ve fázi, že bychom to měli rušit," ujistil Rohan.