Němečtí konzervativci se podle Bystroně chovají jako jejich dědové za války

Ilustrační foto - Po nedělních parlamentních volbách se do německého Spolkového sněmu dostal také syn českých emigrantů Petr Bystroň (na snímku). Do poslaneckých lavic usedne coby zástupce protiimigrační a protiislámské strany Alternativa pro Německo (AfD). ČTK/Sven Hoppe

Berlín - Německý poslanec českého původu Petr Bystroň obvinil konzervativní unii CDU/CSU, že se po vzoru svých dědů jako za druhé světové války snaží poslat tanky proti Rusku. Válka na Ukrajině nemá podle něj vojenské řešení, cestu proto vidí v diplomacii a ne v dodávkách zbraní. Dodal, že vyzbrojování Ukrajiny je v zájmu Spojených států a ne Německa. Konzervativní unie naopak podporu Ukrajiny vnímá jako ochranu svobodné Evropy, proto požaduje od německé vlády souhlas s poskytnutím tanků Leopard ukrajinské armádě.

"To zkoušeli už vaši dědové," řekl Bystroň konzervativcům k jejich návrhu dodat Ukrajině zbraně. "A jak to skončilo? Nesmírným utrpením, miliony mrtvými a ruskými tanky tady v Berlíně," řekl. Konzervativcům připomenul, že na to do dneška upomíná dvojice tanků v nedalekém sovětském památníku v parku Tiergarten. V památníku, který je na dohled od budovy kancléřství a Spolkového sněmu, je pohřbeno asi 2500 sovětských vojáků padlých v bitvě o Berlín.

"Rusko má 10.000 tanků a může mobilizovat dva miliony lidí," řekl Bystroň a dodal, že proti tomu dvě stovky německých obrněnců nic nezmůžou.

Bystroň se také ohradil proti tomu, že ti, kdo proti válce vystupují, jsou označováni jako Putinovy běhny. Podle německého poslance českého původu jsou to naopak konzervativci, kdo nejednají v zájmu Německa. "Nejste odpovědní Severoatlantické alianci, americké ambasádě a americkým zbrojním koncernům, odpovídáte německým občanům, kteří si válku nepřejí," řekl. Dodal, že jediný prospěch z války mají Spojené státy, které na úkor Evropy rozšiřují svůj vliv.

Bystroňovi se během jeho vystoupení dostalo nesouhlasu z řad konzervativních i vládních zákonodárců. Poslanec Johann Wadephul z Křesťanskodemokratické unie (CDU) prohlásil, že Německo by mohlo ihned a bez jakýchkoli dopadů na svou obranyschopnost předat Ukrajině 200 starších tanků Leopard 1. Rovněž by podle něj mělo schválit i poskytnutí novějších tanků Leopard 2. Také podle poslankyně za Zelené Agnieszky Braggerové není důvod, proč leopardy neposkytnout. Dodala, že tyto tanky jsou určené pro spolupráci s bojovými vozy pěchoty Marder, kterých Berlín Kyjevu slíbil 40.