Němečtí historici ukázali neznámé snímky z tábora Sobibor

Berlín - Němečtí historici dnes představili dosud neznámé fotografie z nacistického vyhlazovacího tábora Sobibor. Na dvou z 361 zveřejněných snímků je podle odborníků také někdejší dozorce John Demjanjuk, který byl po deportaci z USA odsouzen v Německu v roce 2011 za napomáhání k vraždám více než 28.000 Židů k pěti letům vězení.

Demjanjuka, který do vězení kvůli vysokému věku nenastoupil a v roce 2012 zemřel, pomáhali na fotografiích identifikovat kriminalisté metodou biometrického porovnání snímků, uvedl historik Martin Cüppers ze stuttgartské univerzity.

Demjanjukův syn John mladší uvedl k novým fotografiím, že nic nedokazují. "Je nepodložené tvrdit, že v souvislosti s mým otcem dokazují cokoli," citovala Demjanjuka mladšího agentura AP. Dodal, že snímky sice mají značnou historickou hodnotu, nepotvrzují ale to, že by jeho otec byl v Sobiboru. V táboře sloužil podle verdiktu soudu jako dozorce, což ale obhajoba v procesu popírala. Sám Demjanjuk se vždy označoval za oběť nacistů, do jejichž zajetí jako zraněný sovětský voják padl.

Z nově zveřejněného souboru snímků jich přímo ze Sobiboru pochází 49, což historikům značně rozšířilo dokumentaci tohoto nechvalně proslulého tábora. Dosud se podle odborníků vědělo jen o dvou fotkách Sobiboru.

Dnes představené fotografie patřily zastupujícímu veliteli sobiborského vyhlazovacího zařízení Johannesu Niemannovi, jehož potomci alba předali historikům. Vedle snímků ze Sobiboru zdokumentoval Niemann i svá další působiště. Niemanna v říjnu 1943 zabili vězni při povstání. Po potlačení vzpoury nacisté tábor zlikvidovali.