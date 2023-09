Němečtí basketbalisté poprvé ovládli mistrovství světa, hvězdou byl Schröder

Pasay (Filipíny) - Němečtí basketbalisté jsou poprvé mistry světa. Ve finále šampionátu na Filipínách porazili Srbsko 83:77 a vyhráli i osmý zápas na turnaji. Rozehrávač Toronta Dennis Schröder je dovedl k dnešní výhře 28 body a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem mistrovství světa.

Svěřenci trenéra Gordona Herberta překonali bronz, který na světovém šampionátu v roce 2002 vybojoval německý výběr kolem hvězdy Dirka Nowitzkého.

Němečtí basketbalisté získali druhý velký titul. V roce 1993 ovládli evropský šampionát, na kterém je vedl kouč dnešního soupeře Svetislav Pešič.

Finálový zápas byl dlouho vyrovnaný, první poločas skončil 47:47. V třetí čtvrtině utekli Němci soupeři na rozdíl 12 bodů, ale Srbové zabojovali a po trestných hodech Marka Guduriče snížili 39 sekund před koncem na 77:79. Pak ale z nájezdu zvýšil Schröder a v závěru přidal další dva body z trestných hodů, kterými zpečetil německé vítězství.

Další zástupce NBA Franz Wagner přispěl 19 body a sedmi doskoky. Na druhé straně dal 21 bodů Aleksa Avramovič. Bogdan Bogdanovič, jenž byl nejlepším srbským střelcem na šampionátu, si připsal 17 bodů. Srbové získali druhou medaili v samostatné historii a znovu stříbrnou, v roce 2014 podlehli ve finále Američanům.

Basketbalisté USA skončili opět bez medaile, Kanada má historický bronz

Basketbalisté USA skončili na mistrovství světa podruhé za sebou bez medaile. V utkání o třetí místo na Filipínách podlehli 118:127 po prodloužení Kanadě, která získala cenný kov poprvé. Na minulém šampionátu v roce 2019 obsadila až 21. místo.

Kanadě pomohl k vítězství 39 body nejlepší střelec utkání Dillon Brooks, double double zaznamenal díky 31 bodům a 12 asistencím Shai Gilgeous-Alexander. Američanům nebylo nich platných 24 bodů Anthonyho Edwardse či 23 bodů Austina Reavese. Opakovaně bez medaile odjížděli z MS dosud jen v letech 1963 až 1970, kdy vyšli naprázdno třikrát za sebou.

Američané po triumfech v letech 2010 a 2014 byli před čtyřmi roky v Číně sedmí a zaznamenali nejhorší výsledek v historii.

"Tým USA nevyhrál mistrovství světa od roku 2014. Je to těžké, už dříve to bylo těžké. Tyhle reprezentační výběry jsou fakt dobré, mají dobré trenéry a hrají spolu dlouhou dobu," řekl na tiskové konferenci americký trenér Steve Kerr, který v NBA dovedl ke čtyřem titulům Golden State.

"Co na mě ale udělalo dojem, je to, jak naši kluci bojovali, zvláště dneska, kdy nám chyběli tři klíčoví spoluhráči. Už jen to, jak dovedli zápas do prodloužení, bylo působivé," uvedl Kerr. Kvůli nemoci mu scházeli nejlepší nováček uplynulého ročníku NBA Paolo Banchero, nejlépe bránící hráč zámořské soutěže Jaren Jackson a Brandon Ingram.

Kanada vstoupila do boje o bronz šňůrou 8:0 a v první čtvrtině vedla o 13 bodů, ale Američané na začátku druhé desetiminutovky odpověděli dvanáctibodovou sérii a bylo z toho jejich první vedení v utkání. Kanaďané v závěru třetí čtvrtiny měli náskok 11 bodů, basketbalisté USA se však opět vrátili do hry.

Přestože 4,2 sekundy před konce prohrávali 107:111, díky proměněnému trestnému hodu a následné těžké trojce Mikala Bridgese si vynutili prodloužení. V něm ale Američané nezachytili nástup, Gilgeous-Alexander získal Kanadě pětibodový náskok a tentokrát už si svěřenci španělského trenéra Jordiho Fernándeze vítězství pohlídali.

"Vyhrávali jsme většinu zápasu a nebyla to podle nás náhoda. Takže pak jsme se jen soustředili na to, abychom vyhráli i těch dalších pět," řekl Gilgeous-Alexander.

"Ten tým je úžasný, mimořádný. Je to začátek něčeho, co vydrží ještě dlouho," uvedl kouč Fernández.

Výsledky mistrovství světa basketbalistů

Finále:

Německo - Srbsko 83:77 (23:26, 47:47, 69:57)

Nejvíce bodů: Schröder 28, F. Wagner 19, Voigtmann 12 - Avramovič 21, Bogdanovič 17, Petrušev 10. Trestné hody: 25/22 - 19/16. Fauly: 21:22. Trojky: 7:9. Doskoky: 35:29. Diváci: 12.022.

O 3. místo:

USA - Kanada 118:127 po prodl. (25:34, 56:58, 82:91, 111:111)

Nejvíce bodů: Edwards 24, Reaves 23, Bridges 19 - Brooks 39, Gilgeous-Alexander 31, Barrett 23.

14:40 finále: Srbsko - Německo.