Německým slovem roku se stal výraz Respektrente - důstojný důchod

Berlín - Německým slovem roku se stal výraz "Respektrente", který by se dal přeložit jako důstojný důchod. Slovo se opakovaně používalo v debatách o reformě důchodového systému. Na druhém místě žebříčku sestavovaného Společností pro německý jazyk (GfdS) skončil výraz "Rollerchaos" (chaos vyvolaný elektrickými koloběžkami), na třetím anglicismus "Fridays for Future" (Pátky pro budoucnost).

Vítězným slovem Respektrente někteří politici označují v koalici dohodnutou změnu důchodového systému, jež má zajistit důstojnější život lidem, kteří alespoň 35 let pracovali, a přesto dnes pobírají velmi nízký důchod. Porota jazykovědců, která se snaží vybírat výrazy, jež končící rok nejlépe charakterizují, vyzdvihla, že je to novotvar i to, že slouží k ocenění životních zásluh občanů.

Slovo Rollerchaos se na stránkách novin i v ústech řady Němců začalo objevovat v červnu, poté co byly do dopravy připuštěny elektrické koloběžky. "Z těch se v mnoha německých městech rychle stal problém, protože je lidé používají často bezohledně a v rozporu s dopravními pravidly a nechávají je stát úplně všude," míní porota, která slovo roku vyhlásila už po 43.

Anglicismus Fridays for Future podle jazykovědců jako žádný jiný vystihuje mladou generaci, která je připravena jít za svou budoucnost a důslednější boj proti klimatickým změnám protestovat do ulic.

V první desítce se letos umístily také třeba výrazy "brexitmüde", vyjadřující únavu Němců z neustálých debat o brexitu, nebo sloveso "gegengoogeln" značící, že je potřeba informace ověřovat, a to třeba právě na internetu a za pomoci vyhledávače Google.

Loni byl v Německu slovem roku výraz "Heisszeit" (doba horká), předloni "Jamaika-Aus" (konec Jamajky) značící krach rozhovorů mezi konzervativní unií CDU/CSU, svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými o vytvoření vlády.