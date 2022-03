Německý výrobce kabelů pro automobilky obnovuje část výroby na Ukrajině

Berlín - Německá společnost Leoni, která vyrábí kabelové svazky pro automobilky, obnovuje výrobu na Ukrajině na 40 procent své kapacity. Společnost to uvedla ve svém dnešním sdělení. Výrobu přechodně zastavila po ruské invazi. Kvůli dopadu války a širšímu narušení dodavatelského řetězce podnik letos očekává nižší tržby a zisk.

Leoni předpokládá, že na Ukrajině přidá i noční směnu, což by obnovilo výrobu na 70 procent. Ředitel Aldo Kamper zdůraznil, že zaměstnanci pracují při zákazu nočního vycházení a riziku raketových útoků. Často museli uprchnout a schovat se do bunkrů. Přeshraniční obchod je přesto možný, společnost je schopna získávat vlastní komponenty a suroviny a exportovat produkty. Část výroby se přesouvá do závodů v jiných zemích včetně Rumunska, Srbska, Slovenska, Tuniska, Egypta a Maroka, ale společnost a její klienti z řad automobilek jsou odhodláni ponechat si Ukrajinu jako dodavatele, řekl Kamper.

Leoni má na západě Ukrajiny dvě továrny, kde pracuje dohromady kolem 7000 zaměstnanců. Dalších 2000 lidí pro ni pracuje v Rusku.

Nedostatek dílů z Ukrajiny omezil výrobní kapacity firem, jako je BMW, Volkswagen či Mercedes-Benz. Ty proto v německých továrnách zkracují pracovní dobu.

Západní Ukrajina se díky své levné, vysoce kvalifikované pracovní síle, blízkostí evropských továren na automobily a bohatství surovin přeměnila v hlavní výrobní centrum pro kabelové svazky. Kromě Leoni je tam vyrábějí japonská firma Fujikura a francouzská Nexans.