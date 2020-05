Německý rozsudek o odškodnění v dieselgate se na ČR nevztahuje

Praha - Rozhodnutí německého nejvyššího soudu o odškodnění majitelů vozů VW dotčených manipulacemi s emisemi se českých zákazníků netýká. Soudní řízení o případnou náhradu škody budou v Česku a dalších zemích dále pokračovat. ČTK to řekl mediální zástupce zastoupení VW v ČR Jan Klíma.

"Právní otázka náhrady škody se na jednotlivých trzích liší. Každá národní jurisdikce je svébytná a rozsudek Spolkového soudního dvora nemá přímý dopad na případy mimo Německo. Proto soudní řízení probíhající v různých státech, včetně České republiky, budou beze změny pokračovat," uvedl Klíma.

To potvrdila i právnička Kateřina Turnhöfer. Podle ní nejvyšší soud rozhodl o odškodnění na základě ustanovení, které přiznává náhradu škody v případě úmyslného porušení dobrých mravů. "Německé právo však v České republice aplikovat nelze a přitom zrovna přístup českých soudů k otázce náhrady škody pro porušení dobrých mravů je poměrně přísný. Pokud by případ posuzovaly soudy v České republice, závěr by byl zřejmě zcela odlišný," dodala.

Podle advokáta a specialisty na spotřebitelské právo Martina Rezka další rozdíl v situaci českých zákazníků představuje i skutečnost, že oproti Německu v České republice nikdy ministerstvo dopravy nepřikročilo k povinné svolávací akci. Kromě toho, že není vůbec jasné, zda nárok na odškodnění vůbec existuje, rozhodnutím o dobrovolné svolávací akci šance na odškodnění padá do koše.

Podle nejvyššího německého soudu lidem, kteří mají auto dotčené manipulací s emisemi a kteří ho chtějí vrátit, musí německý koncern Volkswagen vyplatit za vůz náhradu. Výkupní částku ale může snížit podle počtu kilometrů, které zákazník autem ujel. Soud rozhodoval v případu německého důchodce Herberta Gilberta, který si v roce 2014 koupil použitý Volkswagen Sharan 2.0 TDI za 31.490 eur (dnes 859.000 Kč) s naftovým motorem, u kterého diagnostika cíleně ukazovala menší produkci emisí, než jaká byla skutečnost. Automobilka tomuto majiteli vyhovět odmítala, neboť vůz byl podle ní po odstranění závadného softwaru plně funkční.

Rozhodnutí německého nejvyššího soudu podle advokátní kanceláře BBH potvrzuje trvalé stanovisko společnosti Safe Diesel, že koncern Volkswagen postupoval v rozporu s vnitrostátními i unijními předpisy. "Jedná se o přelomové rozhodnutí soudu, protože nyní už není sporu, že evropští spotřebitelé byli poškozeni stejně jako ti ve Spojených státech. Přesto zatím koncern Volkswagen neučinil konkrétní kroky k odškodnění českých zákazníků. Ti se tak i nadále domáhají odškodnění soudně s pomocí společnosti Safe Diesel," uvedl František Honsa z BBH, která u soudu zastupuje 6400 klientů společnosti Safe Diesel. Ti se v Česku domáhají náhrady škody.

Volkswagen v souvislosti s falšováním emisí u naftových vozů čelí řadě žalob po celém světě. Skandál, nazývaný dieselgate, vypukl v září 2015. Doposud po celém světě vyplatila automobilka na odškodném kolem 30 miliard eur (přes 827 miliard Kč). Německá automobilka připustila, že její zařízení bylo nainstalováno po celém světě zhruba do 11 milionů vozů.