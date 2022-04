Německý prezident Steinmeier přiznal, že Ukrajina si nepřála jeho návštěvu

Varšava - Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dnes při návštěvě Varšavy připustil, že není vítán v Kyjevě. Potvrdil přitom předchozí informace médií, že se chystal ukrajinskou metropoli navštívit. Polský prezident Andrzej Duda, s nímž se dnes Steinmeier setkal, v uplynulých dnech podle německého prezidenta inicioval společnou cestu do Kyjeva, a to i s prezidenty tří pobaltských zemí - Litvy, Lotyšska a Estonska.

"Byl jsem na to připraven. Ale zjevně - a to musím vzít v potaz - si to v Kyjevě nepřáli," řekl dnes Steinmeier. Jeho země je přitom terčem kritiky kvůli dlouhodobé vstřícné politice vůči Rusku a nedostatečné reakci na ukrajinské žádosti o vojenskou pomoc či uvalení nejpřísnějších ekonomických sankcí na Rusko. Podle Steinmeiera byla plánovaná cesta míněna jako "silné znamení společné evropské solidarity s Ukrajinou".

Ukrajinský velvyslanec v Německu Andrij Melnyk, který je známý svými až nediplomatickými vyjádřeními, už o víkendu řekl, že Ukrajina by uvítala spíše návštěvu kancléře Olafa Scholze než Steinmeiera. Návštěva prezidenta by podle něj měla jen symbolický charakter.

Deníku Der Tagesspiegel pak Melnyk řekl, že Steinmeier, který byl v minulosti i ministrem zahraničí, po desítky let "spřádal pavoučí sítě kontaktů s Ruskem" a že vztah s Ruskem pro něj zůstává "něčím podstatným, dokonce posvátným, bez ohledu na to, co se děje".

Steinmeier přitom nedávno připustil chyby v hodnocení ruské politiky a prezidenta Vladimira Putina. "Mé trvání na (plynovodu) Nord Stream 2, to byla jednoznačně chyba. Trvali jsme na mostech, ve které už Rusko nevěřilo a před nimiž nás naši partneři varovali," sypal si Steinmeier popel na hlavu.