Německý prezident Steinmeier přijel Prahy na třídenní návštěvu

Praha - Německý prezident Frank-Walter Steinmeier přijel dnes z Berlína vlakem na návštěvu České republiky. Na pražské hlavní nádraží dorazil krátce po 15:30. Během třídenního pobytu se setká s prezidentem Milošem Zemanem nebo premiérem Andrejem Babišem (ANO). Na závěr navštíví Ústí nad Labem.

Německého prezidenta na nádraží přivítal například ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák nebo náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař. Steinmeier si na prvním nástupišti prohlédl sochu zachránce židovských dětí Nicholase Wintona. Doprovodili ho při tom český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka a nový německý velvyslanec v ČR Andreas Künne.

Před odjezdem do Prahy Steinmeier označil svou návštěvu Česka i jako cestu do minulosti, protože vztahy Čechů a Němců nebyly vždy nejlepší. Nyní je ale přesvědčen o tom, že sousedství a partnerství stojí na pevných základech, které neohrozí žádný politický vývoj.

Německá média považují za mimořádné, že se Steinmeier do Česka vydal vlakem. Je to jeho první taková zahraniční návštěva. Steinmeier České televizi po příjezdu řekl, že cesta vlakem ukazuje, že z Berlína není žádné jiné evropské hlavní město tak blízko jako Praha. "To je pravda zeměpisně, ale myslím, že to mohu říct i s ohledem na dobré sousedství našich zemí," poznamenal.

Do Prahy německého prezidenta doprovázel i spisovatel Jaroslav Rudiš. "Je to velký signál, který mluví pro železnici, pro Čechy a pro Němce. Je skvělé si uvědomit, že každé dvě hodiny tady tenhle vlak mezi Prahou a Berlínem jezdí. Takové skvělé spojení nemá každá evropská metropole," řekl ČTK po příjezdu Rudiš. Za jízdy se zúčastnil prezidentovy debaty s pendlery. Uvedl, že tyto přeshraniční pracovníky považuje hlava spolkové republiky za velmi důležité. "Ti žijí ten běžný život česko-německých vztahů vlastně dennodenně. Byly to i pro mě strašně zajímavé příběhy," uvedl.

Delegace poobědvala v jídelním voze, podávala se svíčková a jako dezert palačinka. "Servírovala to na přání pana prezidenta legenda na kolejích a legenda Českých drah pan Peterka z Jeseníku, ten byl povolán do služby a obsluhoval německého prezidenta, kdybych to řekl s Bohumilem Hrabalem," přiblížil Rudiš. O vrchním Pavlu Peterkovi sepsal před několika lety velkou reportáž pro německý deník.

Ještě dnes se Steinmeier setká v Lánech na večeři s prezidentem Zemanem. Oficiální jednání mají naplánováno až na čtvrteční dopoledne. V Lánech hlava německého státu položí květiny u hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Na Pražském hradě německého prezidenta uvítá Zeman s vojenskými poctami. Setkání bude předcházet pieta v kryptě pravoslavného kostela v Resslově ulici, kde Steinmeier uctí památku československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Steinmeier do Národního památníku hrdinů heydrichiády přijde jako první hlava německého státu. Dnes řekl, že si Německo připomíná svou odpovědnost. Připomněl, že kromě atentátníků zemřela i řada dalších nevinných lidí. Označil za povinnost, aby bylo současné dobré sousedství posíleno, a to hlavně pro budoucnost.

Ve čtvrtek se německý prezident setká také s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), jednání s premiérem Babišem je v plánu v pátek. Vedle Prahy navštíví Steinmeier Ústí nad Labem, kde si mimo jiné prohlédne multimediální expozici nazvanou Naši Němci.

V plánu má také návštěvu Strahovského kláštera, setkání se zástupci německých firem nebo recepci na německé ambasádě. Soukromě se také sejde s bývalým českým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (TOP 09), potvrdil ČTK mluvčí TOP 09 Vladan Vaněk.