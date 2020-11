Německý prezident Steinmeier by měl příští rok navštívit Česko

Praha - Německý prezident Frank-Walter Steinmeier by měl příští rok navštívit Českou republiku. Jeho český protějšek Miloš Zeman mu chce na Pražském hradě poděkovat za solidaritu Německa v koronavirové krizi. Vyplývá to z dopisů, které si vyměnili a které dnes prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček zveřejnil na stránkách Pražského hradu. Steinmeier měl přijet již tento rok, jeho cesta byla ale kvůli pandemii koronaviru odložena.

Oba prezidenti v dopisech připomínají nelehkou situaci kolem koronavirové krize. Podle Steinmeira bude patrně zima pro českou i německou společnost velmi náročná. Vyslovil soucit s oběťmi, které si pandemie v Česku vyžádala. "Já i moji krajané jsme v myšlenkách s nemocnými, zemřelými a jejich rodinnými příslušníky, ale také se skvělými pracovníky českého zdravotnictví, kteří navzdory nesmírné pracovní zátěži zachraňují životy," poznamenal.

Uvítal vzájemnou spolupráci Česka a Německa, která se podle něj daří lépe než na jaře. Zemanovi i českým občanům popřál pro další měsíce sílu, trpělivost, disciplínu a optimismus. "Sám pevně věřím tomu, že díky pokrokům v oblasti mezinárodní spolupráce a blížícímu se schválení prvních vakcín bude možné, abych naši solidaritu s Českou republikou vyjádřil v příštím roce tím, že Vás osobně navštívím," dodal.

Zeman mu odpověděl, že pevně věří, že se schůzku podaří na Pražském hradě příští rok zorganizovat. "Velmi rád bych totiž této příležitosti využil k osobnímu poděkování jak Vám, tak i celé Spolkové republice Německo za opakovaně projevovanou solidaritu a pomoc v těchto těžkých časech," poznamenal český prezident.

Zeman Steinmeierovi poděkoval za solidaritu již v odpovědi na jeho dopis. "Rčení praví, že v krizi poznáš přítele a v této souvislosti mi dovolte Vám osobně poděkovat za pomoc ze strany Spolkové republiky Německo, a to jak formou lékařského personálu, tak i nabídkou volných nemocničních lůžek, pokud by to situace vyžadovala," poznamenal. Vyzdvihl zejména spolupráci s Bavorskem a Saskem.

Zdůraznil, že nejdůležitější je chránit lidské životy. Odpověď na pandemii a na její důsledky v podobě očekávané hospodářské krize podle něj musí být co nejrobustnější. Uvítal proto plán evropské ekonomické obnovy.

Podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka se schůzka obou hlav států měla uskutečnit letos, byla ale dvakrát odložena kvůli epidemické situaci. Nyní se předpokládá, že by se politici mohli sejít v prvním čtvrtletí příštího roku. Řešit by kromě pandemické situace a jejích dopadů na ekonomiku mohli sousedské vztahy, přeshraniční spolupráci nebo evropské záležitosti, řekl ČTK.