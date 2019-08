Německý poslanec chce cyklistům dát den dovolené navíc

Berlín - Zaměstnanci, kteří do práce jezdí na kole, by měli dostat jeden den dovolené navíc. V rozhovoru s bulvárním deníkem Bild to navrhl německý poslanec za stranu zelených Stefan Gelbhaar. Podle něj jsou cyklisté zdravější, a vyčerpají tak méně nemocenské. Zdravotní pojišťovny jsou k návrhu skeptické.

"Den dovolené navíc pro ty, co jezdí na kole, je spravedlivý," řekl 43letý německý poslanec Gelbhaar. Díky pohybu jsou totiž podle něj cyklisté méně nemocní. Bonus by navíc "motivoval další lidi, aby přijížděli do práce na kole", je přesvědčený člen strany zelených.

Agentura DPA uvedla, že odborníci se shodují, že pohyb má blahodárný účinek na lidské zdraví. Upozornila také na nizozemskou studii z roku 2009, podle které zaměstnanci, kteří jezdí do práce na kole, čerpají kvůli nemoci ve srovnání s kolegy, kteří na kole nejezdí, v průměru o den méně nemocenské.

Například zdravotní pojišťovna Barmer, kterou oslovil deník Bild, je ale k návrhu zeleného poslance skeptická. "A co lidé, kteří na kole nejezdí, ale dbají zase na vyvážnou stravu? Nikdo nechce nad sebou mít zdravotní policii," uvedla.