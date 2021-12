Německý parlament zvolí Scholze kancléřem, Merkelová mu předá funkci

Berlín - Poslanci německého Spolkového sněmu dnes zvolí novým kancléřem sociálního demokrata Olafa Scholze, kterému následně dosluhující konzervativní šéfka vlády Angela Merkelová oficiálně předá funkci. Po 16 letech tak definitivně skončí éra Merkelové, která byla první kancléřkou v dějinách spolkové republiky.

Ceremonie začne dopoledne, kdy poslanci vyberou Scholze jako nového kancléře. Volba to bude formální, neboť vládní trojkoalice sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) má v 736členném Spolkovém sněmu většinu v podobě 416 křesel. K Scholzově zvolení je třeba 369 hlasů.

Po zvolení Scholz odjede z parlamentu do nedalekého zámku Bellevue za prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, který nově zvoleného kancléře do úřadu jmenuje. Scholz se po jmenování vrátí do budovy Říšského sněmu (Reichstagu), kde Spolkový sněm sídlí, aby zde složil přísahu. Tu stvrdí podpisem německého základního zákona, který je obdobou ústavy.

Po tomto aktu Scholz opět odjede za prezidentem na zámek Bellevue, tentokrát v doprovodu členů budoucí vlády. Steinmeier osm mužů a osm žen, které si Scholz do kabinetu vybral, jmenuje na ministerské posty. Následně se ministři vrátí do parlamentu, kde musí složit slib. Tím bude ceremonie zakončena a u moci bude nová vláda.

Noví ministři začnou postupně přebírat úřady od svých končících kolegů. Scholz si kancléřství od Merkelové převezme odpoledne v 15:00 SEČ. Merkelová, která byla po kancléři sjednotiteli Helmutu Kohlovi druhou nejdéle vládnoucí šéfkou německé vlády, po čtyřech funkčních obdobích odchází z politiky. V zářijových volbách už nekandidovala.