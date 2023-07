Německý parlament otevřel cestu pro vybudování LNG terminálu na Rujáně

Berlín - Německý parlament dnes otevřel cestu pro vybudování terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) na německém baltském ostrově Rujána, poslanci totiž souhlasili se zařazením rujánského přístavu Mukran do zákona o urychlení výstavby zařízení plynové infrastruktury. Proti terminálu na oblíbeném rekreačním ostrově se staví nejen opozice a ekologické spolky, ale také regionální vláda Meklenburska-Předního Pomořanska.

Zákon, do něhož byl nyní Mukran zahrnut, uvádí, že rujánský přístav je potřebný k zajištění energetické bezpečnosti Německa. Zákon rovněž poznamenává, že LNG zařízení může být v budoucnu využito pro dovoz vodíku, se kterým Německo počítá jako s páteřním klimaticky neutrálním energetickým zdrojem.

Vláda Meklenburska-Předního Pomořanska, která po ruském vpádu na Ukrajinu velmi usilovala o vybudování terminálu na LNG na svém území, podporu pro plány na Rujáně nevyslovila. Regionální vláda za souhlas požadovala od Berlína finanční podporu a záruky budoucí přeměny terminálu na vodíkový dovozní uzel.

Tamní ministr životního prostředí Till Backhaus ve čtvrtek uvedl, že spolková vláda regionu neposkytla požadované závazné přísliby podpory. "Především je pro nás zklamáním, že jsme nedostali žádnou perspektivu pro vodíkovou infrastrukturu," řekl.

Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck dnes v parlamentu plány na terminál na Rujáně obhajoval s tím, že zařízení je důležité pro zajištění energetické bezpečnosti Německa. "Ještě nejsme v bezpečí," řekl Habeck.

Německo díky plným zásobníkům a teplému počasí hladce přečkalo uplynulou zimu a nyní se připravuje na nadcházející zimní období. To, že je opět snadno překoná, není podle vlády jisté. Před možným nedostatkem plynu v případě velmi chladné zimy varuje i svaz provozovatelů zásobníků plynu a vodíku INES.

Habeck k debatě o terminálu na Rujáně řekl, že obavy vnímá velmi vážně. Uvedl také, že zařazení tohoto zařízení do zákona o urychlení výstavby neznamená ústupky vůči ochraně životního prostředí.

Terminál jako zbytečný odmítá mimo jiné německá ekologická organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH). Rujánské lázeňské městečko Binz, které leží jižně od Mukranu, již oznámilo, že se obrátí na spolkový správní soud.

Přípravy terminálu jsou už v plném proudu. Německá společnost na provoz plynovodní sítě Gascade na počátku června oznámila, že začíná s průzkumem pro pokládku mořského plynovodního potrubí z Mukranu do rozvodného uzlu v Lubminu, kde ústí nyní nevyužívané a částečně poškozené produktovody Nord Stream. Zdejší existující infrastruktura může zásobovat plynem nejen východ Německa, ale také například Českou republiku.

Terminál na Rujáně měl původně provozovat na objednávku spolkové vlády koncern RWE, který se ale z projektu stáhnul. Na jeho místo by měla nastoupit společnost Deutsche ReGas, která již nyní provozuje jednu plovoucí jednotku na zplynování LNG v Lubminu. Tento terminál je ale čistě soukromý, bez účasti státu.

Německé ministerstvo hospodářství chce v Mukranu umístit dvě plovoucí jednotky na zplynování LNG, které by rádo využilo pro zásobování Německa už během nadcházející zimy. Spolková vláda počítá celkem s pěti terminály se státní účastí. Prozatím byla uvedena do provozu dvě zařízení, a to v dolnosaském Wilhelmshavenu a v Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku. Další vzniknou ve Stade, opět ve Wilhelmshavenu, a za páté místo byl vybrán Lubmin. V tomto případě se počítá s mořským terminálem u Rujány, odkud by surovina po opětovném převedení do plynného skupenství proudila potrubím do Lubminu.

Asi padesátikilometrové potrubí mezi Rujánou a Lubminem vznikne z přebytků ze stavby produktovodu Nord Stream 2. Německá vláda totiž zakoupila potrubí, které bylo původně vyrobeno pro Nord Stream 2, ale zůstalo nevyužito.