Německý parlament bude jednat o všeobecném povinném očkování proti covidu

Berlín - Němečtí poslanci dnes budou poprvé projednávat možnost zavedení všeobecného povinného očkování proti nemoci covid-19. Ve Spolkovém sněmu vzniká několik návrhů, od kolika let by vakcinace měla být povinná. Kancléř Olaf Scholz podporuje očkování od 18 let, konečné rozhodnutí ale nechává na parlamentu.

Scholz chtěl původně všeobecnou očkovací povinnost od února, případně od března. Tak rychlé prosazení je nyní považováno za nepravděpodobné. Otázkou také zůstává, pro koho bude očkování povinné. Řada poslanců podporuje očkování ze zákona od 18 let věku, další zákonodárci chtějí hranici posunout na 50 let a část parlamentu povinnou vakcinaci zcela odmítá.

Zda se Německo cestou všeobecné očkovací povinnosti vůbec vydá, ještě jasné není. Záviset to bude i na vývoji pandemie po překonání nynější vlny vyvolané koronavirovou variantou omikron.

Prozatím se ale povinné očkování podle zákona schváleného loni v prosinci bude týkat zdravotníků, pečovatelů a záchranářů. Pokud se k 15. březnu neprokážou očkovacím certifikátem, nebudou moci svou profesi vykonávat.