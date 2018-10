Berlín - Na 13 a 11 let za mříže soud ve středoněmeckém Paderbornu poslal pár, který ve svém domě v nedalekém Höxteru léta týral ženy. Dvě z nich následkům mučení podlehly. Brutální násilí i to, že si dění v domě nikdo nevšiml, šokovalo Německo.

Rozvedení manželé - dnes 49letá Angelika W. a 48letý Wilfried W. - lákali ženy do svého domu v obci Höxter v Severním Porýní-Vestfálsku prostřednictvím inzerátů na seznámení. Nejprve si získali jejich důvěru, pak je začali týrat. Trýznění zahrnovalo mimo jiné připoutávání k topnému tělesu, bití, elektrošoky, pálení na těle nebo rvaní vlasů. Některé své oběti pár nejen fyzicky mučil, ale také připravil o značné peníze.

Dvě ženy brutální zacházení nepřežily. Obžalovaní vypověděli, že tělo své první oběti, kterou byla 33letá žena, jež útrapám podlehla v roce 2014, nejprve uložili do mrazáku, a pak postupně po kouskách spálili v kamnech.

O rok a půl později, v dubnu 2016, zemřela 41letá žena, kterou se pár na poslední chvíli snažil převézt do Dolního Saska, odkud pocházela. Po cestě měl ale nehodu a kvůli zhoršujícímu se stavu ženy zavolal záchranku. Týraná zemřela dvě hodiny po převozu do nemocnice. Její smrt úřady na celý případ upozornila. Během vyšetřování se policistům podařilo najít další ženy, které týrání přežily.

Angelika W., které se u soudu snažila svalit vinu na svého bývalého partnera, se dnes obětem omluvila. Wilfried W. zase řekl, že v té době nevěděl, co je správné, a co špatné. Míní, že by mu nyní prospěla terapie. Té se mu podle všeho dostane, protože nejbližší dobu stráví na psychiatrickém oddělení. Jeho někdejší družka dostala ještě o dva roky vyšší - tedy 13letý - trest, pobyt na psychiatrii ji ale nečeká.

Státní zastupitelství požadovalo doživotní trest pro oba pachatele. Obhajoba chtěla pro Wilfrieda W. trest sedmi a půl roku a pro Angeliku W. zproštění obžaloby.