Německý ministr zdravotnictví: Legalizace konopí s větší prevencí

Německo chce v budoucnu povolit držení konopí dospělým. Podle spolkového ministra zdravotnictví má legalizaci doprovázet "dramatické posílení prevence závislostí".

Koalice chce v budoucnu umožnit dospělým držet až 25 gramů konopí. Legální bude také pěstovat si konopí pro vlastní potřebu, a to maximálně tři rostliny. Kromě toho chce vláda povolit pěstování a distribuci drogy v konopných klubech. Původně plánované konopné obchody, v nichž by se omamné látky mohly volně prodávat dospělým, prozatím nevzniknou, protože to narazilo na odpor EU v Bruselu.