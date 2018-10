Berlín - Česko je pro Německo klíčovou zemí ve střední Evropě. Po dnešním jednání s novým českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem v Berlíně to prohlásil jeho německý kolega Heiko Maas. Petříček zase spolkovou republiku označil za nejvýznamnějšího partnera České republiky. Praha podle něj chce být spolehlivým partnerem.

Maas ocenil, že Petříček, který byl jmenován do funkce teprve v úterý, na svou první zahraniční cestu vyrazil právě do Německa. Rozhodně to podle něj není samozřejmé a vypovídá to hodně o přátelství a důvěře mezi oběma zeměmi. "Dokládá to, jakou váhu přikládáme česko-německým vztahům," podotkl zase šéf české diplomacie.

Německo označil za klíčového spojence v Evropské unii i NATO, s nímž Česko spojují mimo jiné společné hodnoty i zájem na zachování mezinárodního práva a pravidel, které podporují volný obchod. O tom hovořil i Maas, podle něhož je nutné, aby Evropa v této i dalších otázkách postupovala jednotně a samostatně. "Nemusíme být ve všech otázkách jednoho názoru, ale nemůžeme připustit, aby jednotlivé otázky Evropskou unii dovedly až na hranu toho, aby nebyla schopna fungovat," řekl německý ministr.

Na kontinentu podle Maase existují trhliny mezi severem a jihem a západem a východem, a proto je potřeba stavět mosty. Ve střední Evropě z tohoto hlediska hraje klíčovou roli právě Česko.

Oba ministři se dotkli i tématu migrace, které v posledních letech obě země dělilo. Petříček, podle něhož je migrační situace lepší, než před začátkem migrační krize, zdůraznil, že nyní mají Praha i Berlín v názoru na tuto oblast řadu společných postojů.

Společně postupovat by podle něj oba státy mohly také, pokud jde o některé rozvojové projekty například v Africe. Samo za sebe chce Česko výrazně zvýšit finanční prostředky, které dává na rozvojovou pomoc. Nyní se pohybují kolem 0,11 procenta hrubého národního produktu (HNP), do budoucna by měly dosáhnout 0,33 procenta HNP.