Německý ministr: První tanky Leopard 2 by Ukrajina mohla mít v březnu či dubnu

Varšava - Západní státy by mohly dodat první prapor německých tanků Leopard 2 na Ukrajinu v březnu či dubnu letošního roku. Ve Varšavě to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Podle agentury Reuters dodal, že tento prapor by měl sestávat zhruba z 31 tanků.

"Mohli bychom dodat alespoň jeden prapor v prvních čtyřech měsících letošního roku, možná ve třech měsících, a pak musíme postupovat co nejrychleji," řekl Pistorius.

Tři desítky tanků mívá tankový prapor obvykle v zemích někdejšího východního bloku, včetně české nebo ukrajinské armády. V západních armádách mívá tankový prapor obvykle 44 tanků Leopard 2.