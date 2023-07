Německý ministr obrany ocenil atentát na Hitlera a kritizoval ruskou agresi

Berlín - Účastníci atentátu na nacistického vůdce Adolfa Hitlera z 20. července 1944 jsou dodnes v Německu vzorem a zároveň připomínkou, že je povinností Němců zachovat zemi demokratickou. Na ceremonii k připomínce obětí německého odboje proti nacistickému režimu to prohlásil spolkový ministr obrany Boris Pistorius. V projevu rovněž kritizoval ruského autoritářského prezidenta Vladimira Putina za to, že do Evropy opět vnesl válku a že zaútočil na mezinárodní řád takovým způsobem, který Evropa považovala za relikt minulosti.

"I když operace Valkýra ztroskotala, nebylo to zbytečné úsilí. Akce a jednání účastníků jsou pro nás dodnes vzorem," řekl Pistorius o atentátu. Ten zorganizovali odpůrci Hitlerova režimu, především z řad armády. Plánem spiklenců bylo odstranit Hitlera, obsadit Berlín a další klíčová německá města a pozatýkat nacistické představitele.

Atentát provedl plukovník Claus Schenk von Stauffenberg, který na nacistického vůdce nastražil kufřík s bombou. Pokus o puč se ale nezdařil, Hitler přežil jen s lehkými zraněními a von Stauffenberga s dalšími asi 200 lidí nacisté popravili.

Činy a odvaha spiklenců jsou podle Pistoriuse závazkem současným generacím, aby pracovali na zachování a posílení německé demokracie a svobody. "Nesmíme na to zapomenout," řekl s tím, že je ostudné, když se dnes v Německu dějí antisemitské útoky a když extremisté demokracii ohrožují.

Ochrana demokracie a svobod podle Pistoriuse znamená i chránit spojence a nadále podporovat Ukrajinu, která od loňského února vzdoruje ruské invazi. "Putin opět vnesl do Evropy válku. Zaútočil na mezinárodní řád způsobem, o kterém jsme si mysleli, že je na našem kontinentu již překonaný," řekl. Ocenil Ukrajince, kteří statečně brání svou zemi a svobodu, a zároveň je ujistil o další německé podpoře. "Potrvá tak dlouho, jak to proti agresivnímu Rusku, které pošlapává mezinárodní a lidská práva, bude nutné," dodal.