Německý ministr hospodářství Habeck vystoupí v Praze na česko-německém fóru

Praha - Německý ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck dnes vystoupí v Praze na Česko-německém ekonomickém fóru. Hlavním tématem bude transformace energetiky, průmyslu a zahraničního obchodu. Konference se zúčastní rovněž český ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN). Habeck se Síkelou budou dnes také v Praze jednat o evropské reakci na vysoké ceny energií a pomoci firmám v této situaci.

Nový předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer by měl na konferenci přiblížit transformaci a plány největší české automobilky na příští roky. Škoda patří do německého koncernu Volkswagen, který by se měl v dohledné době rozhodnout, kde postaví novou továrnu na baterie do elektromobilů. Jedním z adeptů je i Česko.

Zástupci českých a německých firem by pak měli v panelových diskusích hovořit o energetické krizi, narušených dodavatelských řetězcích, inflačně rostoucích cenách veřejných zakázek nebo ochraně klimatu. Dalšími tématy budou například nové formy spolupráce v oblasti digitalizace, dodavatelských řetězců a udržitelnosti.