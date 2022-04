Německý koncern Rheinmetall žádá o vývoz stovky obrněnců na Ukrajinu

Berlín - Německý zbrojařský koncern Rheinmetall požádal spolkovou vládu o vývoz stovky starších bojových vozidel pěchoty Marder na Ukrajinu. Dnes o tom s odvoláním na své zdroje informovala agentura Reuters, která tak potvrdila informace nedělníku Welt am Sonntag.

Žádost o souhlas nyní musí posoudit spolková bezpečnostní rada, které předsedá kancléř Olaf Scholz. Německá média poznamenávají, že je to poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy bude německá vláda o formální žádosti o export obrněnců Marder rozhodovat.

Kyjev o stovku bojových vozidel pěchoty typu Marder ze 70. let již dříve požádal, na počátku dubna ale list Die Welt napsal, že německá ministryně obrany Christine Lambrechtová možnost přenechání vozů zamítla. Zdůvodnila to tím, že stroje Marder, které se německá armáda rozhodla nahradit obrněnci Puma, jsou nadále potřebné kvůli závazkům v rámci NATO.

Před týdnem ve čtvrtek pak agentura DPA napsala, že pancéřové vozy Marder a také kolové obrněnce Fuchs by Německo mohlo dodat do Slovinska jako náhradu za tanky T-72, které by Lublaň poskytla Ukrajině. Tyto tanky podle neoficiálních informací Ukrajině už dříve poslala i Česká republika.