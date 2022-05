Německý kancléř ocenil přátelství s Francií a označil ho za vzor pro Evropu

Berlín - Německo-francouzské přátelství je vzorem pro Evropu, a to obzvláště v nynějších těžkých časech, kdy na kontinentu kvůli ruské agresi opět zuří válka. Dnes to v Berlíně na setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Podle Macrona, pro kterého je návštěva německé metropole první zahraniční cestou po zahájení druhého prezidentského mandátu, je společným cílem Německa a Francie silná Evropa.

"Německo-francouzské partnerství a přátelství je inspirací a motorem Evropy a v době ruské agrese je potřebnější než kdy jindy," řekl Scholz. Zdůraznil, že Evropa musí posílit svou bezpečnost, a to nejen vojenskou, ale i klimatickou a energetickou. Stejně se vyjádřil i Macron. "Máme společný cíl, kterým je jednotná, silná a sebevědomá Evropa," uvedl Macron.

Scholz rovněž vyjádřil podporu Ukrajině, která čelí ruskému vojenskému vpádu. "Stojíme pevně na straně Ukrajiny," řekl. "Jsme jednotní i v tom, že Ukrajina patří do evropské rodiny," řekl kancléř. Macron následně připomněl, že standardy pro vstup do Evropské unie jsou velmi přísné, proto nelze očekávat rychlé přijetí Ukrajiny.

"Potrvá to roky, možná desetiletí," řekl francouzský prezident. Na toto téma dnes hovořil během návštěvy Štrasburku, kdy řekl, že EU by měla zvážit vytvoření paralelního společenství, které by umožnilo zapojit neunijní státy do evropských struktur.

Macron se po znovuzvolení prezidentem vydal na první zahraniční návštěvu do Berlína, se kterým má Paříž mimořádně úzké vazby. Také Scholz se po loňském uvedení do kancléřské funkce na první zahraniční cestu vydal do Paříže za Macronem. Scholz na tiskové konferenci řekl, že dnešní Macronova návštěva, která připadá na Den Evropy, je mimořádně symbolická.