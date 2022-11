Německý kancléř a zemští premiéři se shodli na zásadách regulace cen energií

Berlín - Premiéři německých spolkových zemí se na dnešním jednání s kancléřem Olafem Scholzem shodli na zásadách vyplácení kompenzací domácnostem a podnikům za vysoké ceny plynu, elektřiny a vytápění. Informovala o tom agentura DPA. Německý parlament v říjnu schválil až 200 miliard eur (takřka pět bilionů Kč) na regulaci těchto cen. Posun v jednáních nastal také ohledně nástupce populární devítieurové jízdenky.

Scholzův kabinet se již dříve rozhodl, že stát vyplatí v prosinci všem odběratelům slevu na plyn. Od ledna bude hradit regulovanou cenu do určité spotřeby průmysl a od března pak i domácnosti, přičemž opatření má platit až do dubna 2024. Spolkové země usilovaly o to, aby stát začal domácnostem vyplácet kompenzace už v lednu, po dnešním jednání ovšem dostaly pouze příslib, že stát se bude snažit zavést opatření v únoru. Oproti tomu plánovaná "cenová brzda" u elektřiny začne pro domácnosti i podniky platit už od ledna 2023.

Němečtí představitelé tvrdí, že plán, který omezí dotace na určitou část předkrizové spotřeby, bude odběratele i tak motivovat k energetickým úsporám. "Jedna věc je jasná, (náklady) neklesnou zcela na úroveň, kterou jsme měli před ruskou agresivní válkou proti Ukrajině, ale nárůst nebude tak enormní, jak někteří lidé viděli na fakturách," řekl Scholz.

Některé země Evropské unie kritizovaly Německo, že plán na regulaci cen energií nekoordinovalo v rámci EU. Jiné vyjadřovaly obavy, že německá ekonomika získá masivními dotacemi konkurenční výhodu oproti zemím, které si takto velkorysý program dotací nebudou moci dovolit. Podle nich také hrozí, že opatření povede ke zvýšení cen energií mimo Německo. Scholz plán opakovaně obhajoval s tím, že Německo projevuje solidaritu se zbytkem Evropy a že podobné programy schválily i další unijní státy.

Kompenzace bude Německo zčásti platit z daní z nadměrných zisků, které zaznamenávají energetické firmy díky nárůstu cen energií. Obě komory parlamentu v říjnu umožnily, aby si vláda na realizaci tohoto plánu také půjčila.

Scholz se dnes s regiony dohodl také na nástupci levné měsíční celoněmecké jízdenky na regionální a hromadnou dopravu. Tu měli Němci k dispozici od června do konce srpna za měsíční cenu devět eur. Nově bude stát 49 eur. Jasný termín spuštění nové jízdenky stanoven nebyl. Jednání dosud blokoval požadavek spolkových zemí, aby vláda v Berlíně zvýšila financování veřejné dopravy. Scholz žádosti na dnešním jednání vyhověl.