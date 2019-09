Německý export v červenci překvapivě vzrostl

Berlín - Německý export se v červenci překvapivě zvýšil o 0,7 procenta na 111,2 miliardy eur (2,9 bilionu Kč). Vyplývá to ze sezonně očištěných údajů, které zveřejnil spolkový statistický úřad. Údaje znamenají solidní začátek třetího čtvrtletí a signalizují určitou odolnost německého exportu vůči napětí v mezinárodních obchodních vztazích a nejistotě kolem odchodu Británie z Evropské unie.

Analytici podle průzkumu agentury Reuters předpokládali, že německý export vykáže pokles o 0,5 procenta. "Dnešní údaje o obchodu přinášejí velmi slabý paprsek světla. Nic víc, ale naštěstí ani nic míň," uvedl analytik Carsten Brzeski ze společnosti ING.

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve druhém čtvrtletí snížil o 0,1 procenta po nárůstu o 0,4 procenta v prvním kvartálu. To vyvolalo obavy, že německá ekonomika by se ve třetím čtvrtletí mohla dostat do recese. Ta se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.

"Německý zahraniční obchod po slabším prvním pololetí vstupuje do druhé poloviny roku s mírným oživením," řekl k dnešním údajům prezident německého obchodního svazu BGA Holger Bingmann. "Není to však žádný důvod k odvolání poplachu, protože přetrvává řada rizik a konfrontací v zahraničním obchodě a pokračuje všeobecné ochabování ekonomiky," dodal. Podle Volkera Treiera z německé průmyslové a obchodní komory DIHK firmy stále čelí nejistotám plynoucím z "eskalujících obchodních konfliktů a z nadále nejasného brexitu".