Německý exkancléř Schröder pořádal večeři, jeden z hostů odešel bez placení

Berlín - Německá policie o víkendu zasahovala na večeři, kterou v jednom z hamburských hotelů pořádal někdejší spolkový kancléř Gerhard Schröder. Důvodem bylo to, že jeden z hostů odmítl zaplatit svou útratu 6117 eur (151.000 Kč) za nápoje, napsal bulvární list Bild. Schröder se přitom s pozvanými předem dohodl, že zaplatí za menu, objednávky navíc si pak každý hradil sám.

Tuto dohodu se podle nejprodávanějšího německého deníku rozhodl jeden íránský host nedodržet a ze sobotní akce v restauraci v luxusním hamburském hotelu The Fontenay odešel bez placení. Policie, kterou personál přivolal, nyní Schröderova známého vyšetřuje kvůli možnému podvodu.

Schröder, který jako kancléř vedl německou vládu v letech 1998 až 2005, má v Německu spornou pověst. Po ruské invazi na Ukrajinu neodsoudil Moskvu za vojenskou agresi, kritizoval protiruské sankce a odmítal odejít z dozorčích rad ruských státních podniků, za což čelil tvrdé kritice. Hrozilo mu také vyloučení z domovské sociální demokracie (SPD).

Rozpočtový výbor Spolkového sněmu loni v květnu odebral Schröderovi peníze na kancelář a personál. Oficiálně to poslanci nezdůvodnili jako trest za kontroverzní vazby na Rusko, ale jako to, že bývalý kancléř již neplnil žádné povinnosti vyplývající z jeho funkce. To Schröder napadl u soudu, který ale rozhodnutí výboru podpořil. Důchod pro bývalé kancléře a nárok na státem placenou ochranku mu zůstaly.

Rozruch exkancléř vyvolal také letos v květnu, když se společně s představiteli pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD) a s někdejším šéfem postkomunistické strany Levice Klausem Ernstem zúčastnil recepce na ruském velvyslanectví v Berlíně k oslavě porážky nacismu.