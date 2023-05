Německý cyklista Denz si ve 12. etapě Gira dojel pro životní úspěch

Rivoli (Itálie) - Dvanáctou etapu Gira d'Italia vyhrál po spurtu trojice uprchlíků německý cyklista Nico Denz. Devětadvacetiletý jezdec na Grand Tours uspěl poprvé a zaznamenal největší úspěch v kariéře.

Denz v Rivoli porazil Tomse Skujinše z Lotyšska a Sebastiana Berwicka z Austrálie, se kterými ujeli pelotonu zhruba 100 kilometrů před cílem. Původně s nimi jeli ještě Italové Samuele Battistella a Alessandro Tonelli, oba ale postupně odpadli.

"Nebylo snadné se do úniku dostat. A pro mě osobně byl nejtěžší okamžik poslední kopec. Tam jsem trpěl a sotva se dostal nahoru. Při sjezdu jsem se dal do kupy a začal jsem věřit tomu, že by se to mohlo podařit," řekl novinářům německý cyklista.

Denz, jehož dosavadním maximem byl etapový triumf v závodě Kolem Švýcarska, se postaral o druhé německé vítězství na Giru za sebou. Jezdec stáje Bora-Hansgrohe navázal na středeční úspěch Pascala Ackermanna.

Růžový trikot lídra udržel Geraint Thomas, který do cíle dojel se ztrátou osmi minut. Britský cyklista má v průběžném pořadí náskok dvou sekund před Primožem Rogličem ze Slovinska.

Favority na celkové prvenství více prověří páteční etapa, ve které peloton poprvé v probíhajícím ročníku zamíří do Alp. Na jezdce čeká 199 kilometrů s cílem v lyžařském středisku Crans Montaně.

Výsledky 12. etapy Giro d'Italia (Bra - Rivoli, 179 km): 1. Denz (Něm./Bora-Hansgrohe) 4:18:11, 2. Skujinš (Lot./Trek-Segafredo) stejný čas, 3. Berwick (Austr./Israel-Premier Tech) -3, 4. Tonelli (It./Bardiani-CSF-Faizané) -58, 5. Frigo (It./Israel-Premier Tech) -2:07, 6. Van Wilder (Belg./Soudal-Quick Step) -2:20, ...87. K. Vacek (ČR/Corratec-Selle Italia) -15:48. Průběžné pořadí: 1. Thomas (Brit./Ineos-Grenadiers) 49:02:05, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -2, 3. Almeida (Portug./SAE Emirates) -22, 4. Leknessund (Nor./DSM) -35, 5. Caruso (It./Bahrajn-Victorious) -1:28, 6. Kämna (Něm/Bora-hansgrohe) -1:52, ...91. K. Vacek -1:36:00.