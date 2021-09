Německý akciový index DAX se rozšíří, nováčky budou například Porsche a Puma

Frankfurt - Hlavní německý akciový index DAX se rozšíří ze 30 na 40 podniků. Nově se do indexu dostanou například automobilka Porsche a výrobce sportovního zboží Puma. Oznámila to dnes burzovní společnost Deutsche Börse. Rozšíření, které vstoupí v platnost 20. září, je největší úpravou indexu DAX za posledních 33 let, napsala agentura Reuters.

O rozšíření indexu DAX se uvažovalo řadu let. Tlak na jeho uskutečnění zvýšil loňský kolaps německé finanční společnosti Wirecard, ke kterému došlo zhruba dva roky po zařazení firmy do indexu. Rozšíření indexu DAX přinese větší diverzifikaci a mohlo by investorům zajistit větší stabilitu, upozornila agentura Reuters.

Společnost Deutsche Börse ohlásila plány na úpravu svých indexů loni v listopadu. Za cíl změn označila zvýšení kvality indexů a jejich sladění s mezinárodními standardy. Během posledního roku Deutsche Börse rovněž zavedla pro zařazení firem do indexů přísnější kritéria pro finanční výkazy a ziskovost.

Novými členy indexu DAX se od 20. září stanou rovněž výrobce letecké techniky Airbus a internetový prodejce oděvů Zalando. Do indexu se zařadí také firmy Siemens Healthineers, Symrise, Sartorius, Brenntag, Hellofresh a Qiagen.