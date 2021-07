Německý ADAC prozkoumal záruky na baterie elektromobilů

Baterie jsou nejdůležitější a také nejdražší součástí elektromobilu. Výrobci slibují velmi velkorysou životnost baterií. Přesto se potenciální kupující obávají, zda je výrobce nechá na holičkách, pokud baterie v průběhu let používání ztratí kapacitu a dojezd vozu se sníží. Německý autoklub ADAC proto zkoumal, jak je to se zárukami.

Pro masovější rozšíření elektromobilů je mimo dalších věcí důležitá rovněž důvěra zákazníků v drahé baterie a jejich spolehlivost. Z různých elektronických zařízení jako jsou telefony a notebook mají lidí zkušenost, že baterie v nich časem ztrácejí kapacitu a je třeba je vyměnit. Buď baterie nebo rovnou celé přístroje.

Dobrou zprávou je, že na rozdíl od lithium-iontových baterií používaných v těchto zařízeních mají elektromobily inteligentní správu baterií. Měří teplotu a napětí jednotlivých článků baterie. Tím je zajištěno, že se nepřehřejí ani příliš nevychladnou a neztratí tak výkon.

ADAC v několika dlouhodobých testech prvních elektromobilů na trhu ověřil, že lze skutečně dosáhnout přijatelné životnosti baterií. Příkladem může být BMW i3, rok výroby 2014: po pěti letech a 100 000 kilometrech byla energetická kapacita baterie stále 86 %. Inženýři ADAC předpokládají, že ke snížení kapacity na 70 % by došlo až po ujetí přibližně 200 000 kilometrů.

S podobnými hodnotami počítají všichni výrobci elektromobilů a proto vesměs dávají záruku na baterie v délce osmi let a 160 000 kilometrů. Existují ale výjimky jako třeba Mercedes, který grantuje 10 let a 250 000 kilometrů. Pozor ale na to, že výrobci vždy poskytují záruku pouze na minimální procento využitelné kapacity baterie během určité doby používání. Téměř u všech elektrických modelů je tato minimální hranice stanovena výrobci na 70 %. Pokud například baterie po šesti letech provozu po plném nabití již nedosahuje této 70procentní kapacity, lze uplatnit záruční reklamaci. Pokud výrobce reklamaci uzná, vymění na vlastní náklady jednotlivé moduly baterie nebo celou baterii. Není ale garantováno, že půjde o nové články, nedávno se například veřejně probírala situace, kdy Tesla dávala zákazníkům v rámci reklamací do aut repasované baterie.

ADAC se zaměřil i na problematické momenty ve využívání baterií. Problematické je především hluboké vybití baterie v důsledku delšího stání. Výrobci tuto problematiku neřeší jednotně, jak ukázal průzkum výrobců ADAC. U některých, například Nissan a BMW, je hluboké vybití jasným důvodem pro vyloučení záruky. Jiní výrobci tyto situace posuzují případ od případu a další výrobci - především koncern VW - tvrdí, že hluboké vybíjení je u jejich vozidel konstrukčně vyloučeno. V běžném každodenním životě je nepravděpodobné, že by k hlubokému vybití došlo, může se tak stát třeba během několikatýdenní dovolené nebo v případě, že je vozidlo dlouhodobě zaparkováno v autobazaru.

Problémy by mohly nastat také v případě, že by nebyla provedena aktualizace softwaru od výrobce. Pokud je aktualizace vyhlášena z důvodu svolávací akce nebo jako servisní opatření, je považována za povinnou. Pokud tak neučiníte, může to mít negativní dopad na následnou reklamaci.

Jak se ale výrobce dozví o nesprávném zacházení? Může to v případě pochybností prokázat? Odpověď ADAC je jasná: výrobci znají velmi přesně historii baterie. Kritické stavy baterie elektromobilu se ukládají spolu s údaji o životním prostředí v systému řízení baterie nebo se přenášejí přímo online výrobci.

