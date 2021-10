Německou cenu získala Strubelová, děj knihy začíná v Harrachově

Frankfurt nad Mohanem - Německou knižní cenu za letošní rok získala spisovatelka Antje Rávik Strubelová za román Blaue Frau (Modrá žena), jehož děj začíná v českém městě Harrachově. Dílo pojednává o ženě z východní Evropy, která se stala obětí znásilnění a snaží se s tím vyrovnat. Podle poroty se kniha vyznačuje "existenciální sílou a básnickou precizností", uvedla agentura DPA.

Děj více než 420stránkové knihy začíná v českém lyžařském středisku v Harrachově, odkud hlavní postava, dívka se třemi jmény Nina, Sala a Adina, odjíždí do Berlína. Ve městě potkává okouzlující a dominantní fotografku Rickie. Dívka by měla nastoupit na stáž do kulturního centra na německo-polském pomezí, její plán ale zcela změní nečekaný zločin. Právě vyrovnávání se s bolestnou zkušeností znásilnění je jedním z hlavních témat románu, který se zabývá mimo jiné i přetrvávajícími kulturními rozdíly mezi západní a východní Evropou.

Podle poroty se románu daří popsat "nevyslovitelnou skutečnost traumatické zkušenosti". Literatura tak podle porotců vystupuje jako "křehká protiváha vůči nespravedlnosti a útisku".

Antje Rávik Strubelová se narodila v roce 1974 v Postupimi a dospívala ve východním Německu. Vystudovala amerikanistiku, psychologii a literární vědu v Postupimi a New Yorku. Román napsala během studijních pobytů v Helsinkách a Los Angeles. V Česku vyšla v roce 2008 její kniha Chladnější vrstvy vzduchu.

Ocenění pro nejlepší německojazyčný román roku uděluje od roku 2005 Burzovní spolek německého knižního obchodu vždy v předvečer Frankfurtského knižního veletrhu. K ceně se váže finanční odměna ve výši 25.000 eur (přes 645.000 korun).