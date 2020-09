Německo zřejmě ve středu označí celou ČR za rizikovou

Brusel - Německo zřejmě ve středu zařadí prakticky celou Českou republiku mezi rizikové oblasti a bude pro vstup na své území vyžadovat test na koronavirus, nebo karanténu. Českým novinářům to dnes v Bruselu řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Česko podle něj jedná o výjimkách například pro přeshraniční pracovníky. Německo již nyní považuje za epidemiologicky rizikové oblasti Prahu a Středočeský kraj.

"Vzhledem k epidemiologické situaci a tomu, že nárůsty nových případů jsou u nás výrazně vyšší než v sousedním Německu, lze předpokládat, že toto rozhodnutí skutečně zítra (ve středu) může padnout," prohlásil Petříček. V pondělí o situaci na okraj nynější bruselské schůzky ministrů zahraničí Evropské unie jednal se svým německým protějškem Heikem Maasem.

Označení země za rizikovou neznamená, že do ní Němci nemohou cestovat, spolková vláda a také jednotlivé německé spolkové země nicméně doporučují, aby se lidé těmto regionům pokud možno vyhnuli. Zakázány také nejsou cesty z rizikových oblastí do Německa, lidé ale musejí počítat s omezeními.

Česko se podle Petříčka bude snažit vyjednat, aby pravidelné testování nemuseli podstupovat například lidé, kteří jezdí za prací do příhraničních oblastí.

"Pro nás bude především důležité, aby toto rozhodnutí nemělo dopad na pendlery, na lidi, co jezdí za studiem, za prací do Německa, ale třeba také na malý příhraniční styk, na lidi, co k nám jezdí nakupovat," vyjmenoval šéf české diplomacie. ČR se podle něj rovněž bude snažit, aby měl nový německý krok co nejmenší dopad na českou ekonomiku a na přeshraniční přepravu.

Detaily plánu zatím Německo dolaďuje a česká diplomacie s Berlínem stále jedná, podotkl Petříček. Je však podle něj pravděpodobné, že podmínky pro vstup do Německa budou pro lidi přijíždějící z dalších českých krajů podobné, jako pro Prahu a Středočeský kraj. Lidé se tedy budou muset buď prokázat negativním testem, nebo jít do dvoutýdenní karantény.