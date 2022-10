Německo zřejmě umožní čínské firmě převzít podíl v přístavu Hamburk, ale menší

Berlín - Německá spolková vláda zřejmě umožní čínské státní rejdařské společnosti Cosco převzít podíl v hamburském přístavu, ale jen menší, maximálně 24,9 procenta. Tímto postupem by měla zamezit situaci, že čínská firma bude mít vliv na rozhodování provozovatele přístavu. Informují o tom německá média, která se odvolávají na zdroje z vlády. Před vstupem čínského investora do hamburského přístavu letos varovala spolkovou vládu Evropská komise (EK), která se obává, že by se tím do rukou čínských úřadů mohly dostat citlivé informace o provozu přístavu.

Podle serveru zpravodajské relace Tagesschau veřejnoprávní stanice ARD se mezi spolkovými ministerstvy rýsuje kompromis, že společnost Cosco nebude moci koupit původně zvažovaných 35 procent, ale jen uvedených 24,9 procenta. Zatím není jasné, zda o tom bude už ve středu jednat německá vláda, uvedl server. Pro umožnění nákupu podílu je kancléř Olaf Scholz, zatímco ministerstva, kterých se věc týká, byla dosud proti.

Podle starosty Hamburku je vstup čínského investora důležitý kvůli konkurenceschopnosti hamburského přístavu. Cosco už má podíl v terminálech v přístavech v Rotterdamu či v Antverpách.

Tento měsíc německá média napsala, že Evropská komise už na jaře německou spolkovou vládu před touto čínskou investicí varovala. Experti unijní exekutivy uvedli, že hamburský přístav má nejen civilní, ale i vojenský význam. Evropská unie klade po ruské invazi na Ukrajinu větší důraz na ochranu kritické infrastruktury.