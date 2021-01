Německo zřejmě čeká zpřísnění karantény

Berlín/Washington - Německá kancléřka Angela Merkelová se podle médií snaží kvůli pandemii přesvědčit spolkové země o nutnosti omezit volný pohyb obyvatel. Německo dnes ohlásilo dalších téměř 12.000 nových infekcí a 944 zemřelých. Počty nových nákaz a úmrtí se v USA vrací k předvánočním rekordům.

Německá kancléřka Merkelová se snaží přesvědčit spolkové země, aby kvůli boji s pandemií covidu-19 omezily volný pohyb obyvatel. Podle informací magazínu Der Spiegel ale takový návrh země odmítají. Média nicméně uvádějí, že na dnešním jednání se Merkelová s premiéry spolkových zemí zřejmě dohodne na zpřísnění stávajících karanténních podmínek.

Německo ke karanténě přistoupilo od počátku listopadu, od 16. prosince pak její podmínky ještě více zpřísnilo, neboť se zemi nedaří šíření infekce zpomalit. Uzavřeny byly obchody, které neprodávají zboží denní potřeby, a také školy a školky. Současná omezení byla stanovena do 10. ledna, dnešní jednání Merkelové s premiéry je ale prodlouží nejméně do 31. ledna.

Ve hře je nejen prodloužení karantény, ale také její další zpřísnění. Spolkové země se sice odmítavě staví k omezení volného pohybu, ale jsou vstřícné vůči dalšímu omezení kontaktů. V současné době jsou v Německu povolena soukromá setkání maximálně pět lidí ze dvou různých domácností bez započítání dětí. Nově by ale mohl na návštěvu pouze jeden člověk z jiné domácnosti.

Otázka omezení pohybu obyvatel je v Německu citlivé téma. Prozatím se k němu uchýlilo pouze Sasko, které je co do počtu nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období nejpostiženější německou zemí. Sasko za povolený okruh pohybu stanovilo vzdálenost 15 kilometrů od bydliště.

Podobně uvažoval o omezení volného pohybu i durynský premiér Bodo Ramelow, jehož země patří rovněž k nejpostiženějším. Ramelowův plán ale kritizují i členové jeho zemské vlády.

Der Spiegel uvedl, že Merkelová by souhlasila s omezením pohybu v těch regionech, které vykazují více než stovku nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní. To by se týkalo většiny Německa, které podle Institutu Roberta Kocha (RKI) vykazuje v průměru necelých 135 nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní. U Saska pak tato hodnota činí takřka 300 nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní.

O omezení pohybu ale nemůže podobně jako o karanténních omezeních rozhodnout sama spolková vláda, neboť tato problematika je v pravomoci spolkových zemí, které mají vysokou míru autonomie.

Německo hlásí dalších téměř 12.000 nových infekcí, 944 zemřelých

V Německu se za poslední den objevilo bezmála 12.000 nově potvrzených případů koronaviru. S covidem-19 tam také zemřelo dalších 944 lidí. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI), podle nějž je v současné chvíli obtížné odhadnout trend šíření nákazy v zemi, protože přes vánoční svátky a konec roku úřady zaznamenávaly a nahlašovaly nové případy a úmrtí se zpožděním.

Počet nově infikovaných za den na 100.000 osob je v celém Německu nyní bezmála 135, tento údaj se však významně liší v jednotlivých spolkových zemích. Zatímco Šlesvicko-Holštýnsko registruje asi 77 nakažených na 100.000 lidí, v Sasku je to skoro 299 a v Durynsku asi 242.

V Německu se od začátku pandemie prokázala nákaza již u 1,787.410 osob, v souvislosti s komplikacemi způsobenými covidem-19 tam pak za tu dobu zemřelo již 35.518 lidí.

Reprodukční číslo se však drží na hodnotě menší než jedna, což značí, že je nákaza na ústupu, ačkoliv mírném. Podle odhadů činilo v pondělí 0,85, zatímco v neděli bylo 0,91.

Počty nových nákaz a úmrtí se v USA vrací k předvánočním rekordům

Odhalené nákazy koronavirem a nahlášená úmrtí spojená s covidem-19 ve Spojených státech po svátcích znovu přibývají extrémně vysokým tempem, zatímco počet hospitalizací plynoucích z epidemie v pondělí opět dosáhl nového rekordu. Země registruje v průměru přes 2500 mrtvých denně a očekává se, že situace se bude v nejbližších dnech zhoršovat. Velké problémy má stále Kalifornie, v přibližně desetimilionovém okrese Los Angeles v pondělí bylo jen 17 volných lůžek pro těžce nemocné dospělé pacienty.

Celé USA za uplynulý den zaznamenaly bezmála 200.000 nákaz a okolo 2000 obětí covidu-19, vyplývá z dat Univerzity Johnse Hopkinse a deníku The New York Times (NYT). Souhrnné statistiky za celou dobu epidemie narostly na 20,8 milionu nakažených a více než 353.000 mrtvých.

Podle NYT průměrné přírůstky z posledních sedmi dní stouply na 214.000 nákaz a 2655 úmrtí denně, což jsou hodnoty jen těsně pod rekordy z dnů před vánočními svátky. Po 23. prosinci následoval několikadenní pokles podobně jako po listopadovém Dni díkůvzdání a nyní denní čísla opět rostou. Zřejmě ale ještě několik dní potrvá, než se evidence dat po svátečních výkyvech stabilizuje.

Podle iniciativy The COVID Tracking Project zůstává nejspolehlivějším ukazatelem počet hospitalizací způsobených infekcí koronavirem. V pondělí bylo v USA pacienty s covidem-19 obsazeno 128.210 nemocničních lůžek, uvádí dobrovolnický projekt, který shromažďuje oficiální data z jednotlivých amerických států a území. Data federálního ministerstva zdravotnictví podle NYT ukazovala, že více než pětina amerických nemocnic s jednotkou intenzivní péče minulý týden hlásila obsazenost JIP na 95 procent kapacity nebo více.

Mnoho takto zahlcených nemocnic je v Kalifornii, kde je v důsledku nového náporu epidemie covidu-19 aktuálně hospitalizováno na 22.000 lidí. Nákazy v nejlidnatějším americkém státě přibývají tempem okolo 40.000 za den a v průměru je nyní hlášeno přes 350 úmrtí denně. Guvernér 40milionového státu Gavin Newsom navíc varoval před dalším zhoršením situace v důsledku vánočních a novoročních aktivit.

Obzvláště znepokojivý je vývoj na jihu Kalifornie, kde podle televize CNN zdravotnické úřady hovoří o humanitární katastrofě. V Los Angeles County bylo v pondělí večer v nemocnicích 7544 lidí s covidem-19, přičemž v hustě zalidněném okrese bylo volných jen 17 lůžek na JIP pro dospělé, ukazovala oficiální data.

Přetíženost systému zdravotní péče odráží i skutečnost, že jedna místní nemocnice na konci prosince zřídila novou čekárnu ve venkovním stanu, zatímco v té původní se pečovalo o pacienty a pojízdná lůžka se hromadila i v obchůdku se suvenýry. Záchranná služba v Los Angeles zase nově nařídila svým týmům, aby šetřily s kyslíkem a pacienty s malou šancí na přežití nepřevážely do nemocnic.

Jistým zábleskem naděje je to, že denní počty nákaz nezačaly po Novém roce opět růst, guvernér Newsom také hovořil o mírném "zploštění křivky" zachycující vývoj hospitalizací. Nepříznivé bylo naopak jeho středeční oznámení, že v Kalifornii byl odhalen první případ nákazy mutací koronaviru, která vyvolává značné obavy v Británii. NYT uvádí, že v nejlidnatějším státě USA už našli i dalších pět takových případů.