Německo zpřísnilo epidemické hodnocení ČR, zavádí kontroly hranic

Berlín - Německo s účinností od neděle považuje Českou republiku za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. Dnes to oficiálně oznámil Institut Roberta Kocha, který je správcem seznamu epidemicky rizikových zemí. Od neděle zároveň obnoví Německo na pomezí s Českem stálé hraniční kontroly a ještě více zpřísní podmínky pro cesty do Německa. Týkat se to bude především pendlerů, překračovat hranice budou smět zřejmě jen pracovníci v kritické infrastruktuře, jako jsou zdravotníci či dopravci zboží.

Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka k očekávanému zpřísnění režimu pro Česko již ve čtvrtek řekl, že je to pro něj déj? vu. "Připomíná mi to návrat do března roku 2020," řekl Kafka v rozhovoru s ČTK. Loni na jaře kvůli pandemii česká vláda k rozčarování Německa uzavřela hranice. "Doufám, že se nám podobně jako loni na jaře podaří postupně dostat se blíže k normálu," dodal.

Německo zařadilo Česko na seznam epidemicky rizikových oblastí loni v září, na konci letošního ledna pak hodnocení zpřísnilo a zemi označilo za epidemicky vysoce rizikovou oblast. Ještě další zpřísnění, které začne platit od neděle, znamená, že Česká republika na německém hodnocení dosáhla nejhoršího možného stupně.

Spolu s Českem je na aktualizovaném německém seznamu i Slovensko a s několika výjimkami i rakouská alpská oblast Tyrolsko.

Němečtí politici kontroly na hranicích s ČR považují za nezbytné

Jako bolestivé, ale potřebné hodnotí němečtí politici očekávané znovuobnovení hraničních kontrol na pomezí s Českem. Německý ministr vnitra Horst Seehofer ve čtvrtek na twitteru oznámil, že od neděle se na hranice s Českem vrátí hlídky. Důvodem je dramatická epidemická situace v zemi, kvůli které se Německo rozhodlo zařadit Českou republiku na kritický seznam zahraničních oblastí s vysokým výskytem mutací koronaviru.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn na dnešní tiskové konferenci prohlásil, že uzavření hranic bylo nevyhnutelným krokem, jak zabránit šíření mutacím koronaviru. "To rozhodnutí je bolestivé," řekl Spahn. "Musíme ale naši zem před dalšími viry chránit," dodal.

"Všichni jsme loni na jaře poznali, jak bolestivé uzavírání hranic je. Ale je to jako ultima ratio (poslední možnost) nezbytné, pokud jde o ochranu životů," řekl v dnešním rozhovoru s médii skupiny Funke ministr vnitra spolkové země Bádensko-Württembersko Thomas Strobl. Člen vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Strobl nyní předsedá vnitroněmeckému grémiu ministrů vnitra spolkových zemí.

Podobně se podle agentury DPA vyjádřili i sociálnědemokratičtí poslanci Achim Post a Dirk Wiese, podle nichž jsou otevřené hranice v Evropě cenným výdobytkem, který je třeba chránit i v krizových dobách. "Vzhledem k současnému rozšíření vysoce nakažlivých mutací viru, obzvláště v pohraničních regionech Česka a také Rakouska, jsou v této akutní krizové situaci dočasná omezení včetně stálých pohraničních kontrol vůči těmto sousedním státům v zásadě přiměřená," citovala dvojici poslanců DPA.

Seehofer ve čtvrtek řekl, že spolková vláda se rozhodla jednat na výslovnou žádost Saska a Bavorska, jež s ČR sousedí. Obě spolkové země totiž nespokojeně hledí na vývoj v Česku, které není schopné míru infekce rázně srazit, jako se to v posledních týdnech podařilo Německu.

Bavorský premiér Markus Söder, který tento týden opakovaně o možnosti obnovení kontrol na pomezí s ČR hovořil, se ve čtvrtek v televizi ZDF ohradil proti formulaci, že hranice s Českem a Bavorskem budou nepropustné. Tak to podle něj není, protože nově bude muset každý při cestě do Německa předložit negativní test. "Výjimky nebudou," dodal.

Test již nyní musí mít všichni cestující. Částečnou výjimku mají pendleři, na které se nevztahuje karanténa. Přeshraniční pracovníci musí v Bavorsku předkládat testy každých 48 hodin, v Sasku postačují dva rozbory týdně. Nově bude podle všeho od pendlerů vyžadován test každý den, do země navíc budou moci dojíždět jen pracovníci kritické infrastruktury, především zdravotníci.

Premiérka spolkové země Porýní-Falc Malu Dreyerová dnes v televizi ZDF řekla, že o uzavírku hranic nestojí. "Nechceme opět zavírat hranice, chceme společnou koordinaci, abychom zvládli pandemii porazit," řekla sociální demokratka Dreyerová, podle které německé úřady úzce spolupracují s francouzskými, belgickými a lucemburskými.

Dreyerová tak reagovala na slova svého kolegy z Bádenska-Württemberska Winfrieda Kretschmanna, který řekl, že v krajním případě mohou být kvůli mutacím koronaviru hranice uzavřeny. "I tak je ale správné a důležité říct, že mutace jsou pro nás velkým ohrožením," uvedla s tím, že je nutné sledovat Česko s rakouským Tyrolskem.

Německo od 24. ledna považuje Česko za epidemicky vysoce rizikovou oblast, do té doby ho označovalo "jen" jako rizikovou. Důvodem je vysoká míra infekce v zemi.