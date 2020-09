Německo zpřísní karanténní opatření zřejmě až od 15. října

Berlín - Nová zpřísněná karanténní opatření po návratu z rizikové oblasti, mezi něž patří i Česko, nezačnou v Německu platit od 1. října, jak bylo dosud očekáváno, ale zřejmě až od 15. října. Uvedl to mluvčí německého ministerstva vnitra Steve Alter, oznámila dnes německá zpravodajská stanice n-tv. K tomuto datu se totiž Německo chystá zprovoznit systém digitálního hlášení návratu z cest. Nadále tak platí výjimky pro řidiče kamionů či pendlery, které spolková vláda a také vlády jednotlivých německých spolkových zemí chtějí zachovat.

Snadné každodenní překračování hranice za prací je důležité nejméně pro 60.000 Čechů. Tolik jich podle Asociace pendlerů České republiky z Česka do Německa dojíždí. Protože od pátku minulého týdne je celé Česko na německém seznamu rizikových oblastí, je cestování do Německa omezeno.

Hranice uzavřené nejsou, pro vstup do Německa z rizikové oblasti je ale požadován negativní test, který není starší než 48 hodin. Pokud ho člověk nemá, musí nastoupit do karantény a rozboru se podrobit nejdéle do 72 hodin. Od začátku října pak měla být karanténa vyžadována plošně s tím, že ukončit by ji bylo možné až po pěti dnech negativním testem. Toto omezení ale podle Altera začne platit nejspíše až od 15. října. Výjimky z těchto povinností mají mimo jiné řidiči kamionů, pendleři či lidé projíždějící Německem.

Výjimky budou platit i po říjnovém zpřísnění podmínek, není ale vyloučeno, že v případě pendlerů budou rozšířeny o testy. Vedení bavorského okresu Cham již předem avizovalo, že Češi jezdící do Bavorska za prací budou mít rozbory k dispozici zdarma.

Jak přesně budou karanténní opatření pro překračování hranic vypadat, je podle spolkového ministerstva zdravotnictví v kompetenci jednotlivých spolkových zemí. Bavorské ministerstvo zdravotnictví na svém webu uvádí, že výše zmíněné výjimky platí do 3. října a že v případě potřeby budou prodlužovány. Uzavírat hranice Bavorsko nechce, v úterý to prohlásil bavorský premiér Markus Söder.

Saská ministryně zdravotnictví Petra Köppingová v úterý oznámila, že Sasko umožní bez povinné karantény krátkodobé překračování hranic mezi Německem a Českem. Do Saska bude z Česka možné vstoupit na 24 hodin, Němci pak budou moci v Česku zůstat až 48 hodin. Příslušné nařízení podle dnešního oznámení saského ministerstva zdravotnictví vstoupí v platnost od 1. října. Pro delší cesty je pro návrat z rizikové oblasti nadále nezbytný negativní test, nebo karanténa s následným rozborem v Německu.

Počínaje 1. říjnem Německo ruší plošné varování před cestami do zemí mimo Evropskou unii, Británie a neunijních států schengenského prostoru, epidemickou situaci pak v těchto třetích zemích bude vyhodnocovat zvlášť. Opatření kvůli koronaviru původně Berlín vyhlásil pro celý svět v březnu, tedy na začátku pandemie nemoci covid-19, postupně ho ale pro EU a přidružené státy zmírnil. Ministerstvo zahraničí však předem upozornilo, že na možnosti cestovat se změní jen málo. Nadále totiž bude platit, že na země považované za rizikové se bude vztahovat cestovní varování.