Německo zjednodušilo karanténu, trojnásobně očkovaní do ní nemusí

Berlín - Německo kvůli koronavirové variantě omikron sjednotí karanténu na deset dní s možností uvolnění po sedmi dnech s negativním PCR testem; očkovaných s posilující dávkou se karanténa týkat vůbec nebude. Kancléř Olaf Scholz se na tom dohodl s premiéry spolkových zemí. Dosud se kvůli omikronu od všech vyžadovala dvoutýdenní karanténa, podle expertů by ale očekávané rychlé šíření této varianty mohlo ohrozit chod země. Nově se navíc očkovaní v Německu dostanou do restaurací a hospod jen s posilující dávkou, v opačném případě budou potřebovat dodatečný test stejně jako ti, co nemoc covid-19 překonali. Neočkovaní se žádných zmírnění restrikcí podle očekávání nedočkali. Scholz také zopakoval, že stále počítá se všeobecnou očkovací povinností.

Scholz na odpolední tiskové konferenci po jednání s premiéry zdůraznil, že očkování poskytuje nejlepší ochranu, proto by se lidé měli nechat vakcinovat. A ti, co už základní očkování mají, vyzval kancléř k posilující dávce. "Kdo má posilující očkování, nebude už muset do karantény," řekl.

Nyní v Německu obecně platí, že po kontaktu s nakaženým je karanténa pro neočkované desetidenní, k jejímu ukončení test není potřeba. Karanténu je ale možné zkrátit na sedm dní antigenním testem, případně na pět dní PCR testem. Pokud ovšem lidé přijdou do styku s variantou omikron, která je považována za rizikovou, musí zpravidla do dvoutýdenní karantény i očkovaní. Experti i politici se obávali, že kvůli nakažlivější variantě omikron by brzy mohla řada zdravotníků a dalších důležitých profesí pro chod země skončit v karanténě, což by vedlo ke kolapsu.

Německo bude nově přistupovat k variantám koronaviru shodně. Izolace nakažených a karanténa po kontaktu s infikovanými bude desetidenní, uvolnit se z nich bude možné PCR testem po sedmi dnech. U zdravotníků a pečovatelů budou kvůli ochraně rizikových skupin opuštění izolace po infekci a nástup do práce podmíněny nejen PCR testem, ale také tím, že dotyční nejméně dva dny nebudou mít příznaky choroby. Lidí s posilujících dávkou se přitom karanténa týkat nebude. Podle expertů je omikron výrazně nakažlivější, ale průběh nemoci je mírnější a také rychlejší.

Scholz se dále s většinou zemských premiérů dohodl, že přístup do restaurací, barů, hospod nebo kaváren se v Německu podmíní u základně očkovaných a uzdravených ještě dodatečným testem. Ten ale nebudou potřebovat lidé s posilující dávkou. "Je to přísné opatření, je ale nezbytné," řekl kancléř.

S takovým zpřísněním nesouhlasil premiér Saska-Anhaltska Reiner Haseloff, který již oznámil, že jeho země se zatím touto cestou nevydá. Zdůvodnil to tím, že v Sasku-Anhaltsku se vyskytuje takřka výhradně varianta delta. Také bavorský premiér Markus Söder uvedl, že má o nezbytnosti dodatečného testu v gastronomii pochybnosti, proto se Bavorsko s konečnou platností rozhodne příští týden v úterý.

Primátorka Berlína Franziska Giffeyová nicméně uvedla, že omikron si žádá přiměřená opatření, za které vyžadování testů lidí se základním očkováním považuje. "Bude to pobídka nechat si dát posilující dávku," poznamenala.

Scholz rovněž prohlásil, že nadále podporuje zavedení všeobecné očkovací povinnosti proti covidu. Dodal, že stejný názor mají i zemští premiéři. V Německu s 83 miliony obyvatel má základní očkování 71,6 procenta populace, 41,6 procenta lidí dostalo i posilující dávku. Německý parlament prozatím schválil povinné očkování pro zdravotníky a záchranáře, připravuje se ale rozšíření na všeobecnou povinnost. S tou se původně počítalo na únor, případně počátek března. Zda tomu tak skutečně bude, není jisté. Podle Scholze je důležité, že se o povinném očkování diskutuje a že o něm bude rozhodovat Spolkový sněm.

Zemští premiéři se Scholzem ponechali v platnosti stávající omezení kontaktů, které soukromé setkávání očkovaných a uzdravených limituje na deset lidí. Neočkovaní se mohou setkat s nejvýše dvěma lidmi, se kterými nesdílejí domácnost. Děti do 14 let se do výčtu nepočítají. Neočkovaní také nadále mohou jen do potravin a drogerií, vstup do obchodů neprodávající zboží denní potřeby je pro ně zapovězen.